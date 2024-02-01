росіяни за добу вдарили майже 170 разів по Запорізькій області, атакували 58 дронами
Київ • УНН
Російські війська атакували 27 населених пунктів у Запорізькій області, завдавши 169 ударів за допомогою 58 безпілотників, але без жертв.
Російські війська минулої доби атакували 27 населених пунктів Запорізької області, завдавши 169 ударів. Обійшлось без постраждалих. Є руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, повідомив у четвер голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
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З його слів, 58 ворожих БПЛА атакували Новодарівку, Новоданилівку, Чарівне, Червоне, Малинівку, Левадне, Новоіванівку, Темирівку, Полтавку, Новоуспенівське, П'ятихатки й Павлівку.
Також окупанти здійснили авіаційний удар по Білогір'ю та 9 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Роботиного й Омельника.
101 артудар прийшовся по території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Роботиного, Приютного, Білогір'я, Темирівки, Степногірська, П'ятихаток, Кам'янського, Лобкового, Лук'янівського та інших прифронтових міст і сіл.
"Надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих", - зауважив Малашко.
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