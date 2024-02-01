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росіяни за добу вдарили майже 170 разів по Запорізькій області, атакували 58 дронами

Київ • УНН

 • 25099 перегляди

Російські війська атакували 27 населених пунктів у Запорізькій області, завдавши 169 ударів за допомогою 58 безпілотників, але без жертв.

Російські війська минулої доби атакували 27 населених пунктів Запорізької області, завдавши 169 ударів. Обійшлось без постраждалих. Є руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, повідомив у четвер голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.

Рашисти гатили по 27 населених пунктах Запорізької області - зафіксовано 169 ударів

- написав Малашко у Telegram.

Деталі 

З його слів, 58 ворожих БПЛА атакували Новодарівку, Новоданилівку, Чарівне, Червоне, Малинівку, Левадне, Новоіванівку, Темирівку, Полтавку, Новоуспенівське, П'ятихатки й Павлівку.

Також окупанти здійснили авіаційний удар по Білогір'ю та 9 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Роботиного й Омельника.

101 артудар прийшовся по території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Роботиного, Приютного, Білогір'я, Темирівки, Степногірська, П'ятихаток, Кам'янського, Лобкового, Лук'янівського та інших прифронтових міст і сіл.

"Надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих", - зауважив Малашко. 

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