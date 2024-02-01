Внаслідок вечірньої атаки ворожих дронів на Харків є влучання по території промоб’єкта - ОВА
Київ • УНН
Через атаку ворожих безпілотників на цивільний промисловий об'єкт у Харкові ніхто не постраждав.
У Харкові ввечері 31 січня два ворожих безпілотники влучили по території цивільного промислового об’єкта в Основ’янському районі. Обійшлось без постраждалих. Загалом, минулої доби російські війська обстріляли 20 населених пунктів Харківщини. Про це у четвер повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
О 23:15 окупанти вдарили 4-ма БПЛА типу Шахед-136 по м.Харків, зафіксовані влучання 2-х безпілотників по території цивільного промислового об’єкту в Основ’янському районі. Постраждалих немає. Два ворожі БПЛА збили сили ППО
Деталі
Загалом, за словами Синєгубова, артилерійських та мінометних обстрілів ворога 31 січня зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Окіп Богодухівського району, Лук'янці Харківьского району, Вовчанськ Чугуївського району, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Піщане Куп'янського району та ін.
Авіаційних - Великий Бурлик, Колодязне, Кислівка, Синьківка.
О 23:32 у с. Новоосинове Куп’янського району окупанти завдали артударів, горіла господарча споруда.
О 21:56 у смт Великий Бурлук Куп’янського району окупанти вдарили двома КАБами по центральній районній лікарні. Пошкоджено фасад, дах та вікна ЦРЛ. Евакуйовано 38 осіб, з них 5 працівників ЦРЛ. Персонал та пацієнти лікарні встигли зреагувати на сигнал повітряної тривоги, вказав голова ОВА.
Також він зазначив, що ті, кому дозволено за показаннями медиків, перебуватимуть на лікуванні амбулаторно з додатковим медичним обстеженням та наглядом.
Крім того, о 16:35 у смт Великий Бурлук внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено скління, фасад нежитлових приміщень та частково зруйновано неексплуатоване складське приміщення.
Об 11:00 відбувся ворожий обстріл у с. Рясне Богодухівського району. Пошкоджено приватні будинки, складське приміщення, могили на місцевому цвинтарі.
О 12:00 у с. Вільча Чугуївського району внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.
росіяни за добу вдарили майже 170 разів по Запорізькій області, атакували 58 дронами 01.02.24, 08:37 • 25099 переглядiв