Внаслідок вечірньої атаки ворожих дронів на Харків є влучання по території промоб’єкта - ОВА

ukenru
29 березня, 17:57 • 102441 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 117963 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 119156 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 235533 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 157693 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133814 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 20:29 • 112918 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 130171 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 142703 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 145224 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.5 м/с
80 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

29 березня, 19:53 • 27529 перегляди
Передайте цю світлину Маску: мер Дніпра показав знищену після атаки рф автівку Tesla

Передайте цю світлину Маску: мер Дніпра показав знищену після атаки рф автівку Tesla

29 березня, 19:57 • 23295 перегляди
Ворожий удар по Харкову: є загиблий та 10 постраждалих, серед них діти

Ворожий удар по Харкову: є загиблий та 10 постраждалих, серед них діти

29 березня, 20:08 • 22759 перегляди
"Захищати Україну може кожен": за "Контрактом 18−24" до ЗСУ долучилася перша дівчина

"Захищати Україну може кожен": за "Контрактом 18−24" до ЗСУ долучилася перша дівчина

29 березня, 20:25 • 18707 перегляди
На фронті за день майже 200 боєзіткнень: росіяни активно атакують Покровський напрямок

На фронті за день майже 200 боєзіткнень: росіяни активно атакують Покровський напрямок

29 березня, 20:47 • 14861 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 235528 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 386709 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 441631 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 449952 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 359328 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 117960 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 131146 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125313 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 99407 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108286 перегляди
Актуальне
Внаслідок вечірньої атаки ворожих дронів на Харків є влучання по території промоб’єкта - ОВА

Внаслідок вечірньої атаки ворожих дронів на Харків є влучання по території промоб’єкта - ОВА

Київ • УНН

 • 31838 перегляди

Через атаку ворожих безпілотників на цивільний промисловий об'єкт у Харкові ніхто не постраждав.

У Харкові ввечері 31 січня два ворожих безпілотники влучили по території цивільного промислового об’єкта в Основ’янському районі. Обійшлось без постраждалих. Загалом, минулої доби російські війська обстріляли 20 населених пунктів Харківщини. Про це у четвер повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, пише УНН

О 23:15 окупанти вдарили 4-ма БПЛА типу Шахед-136 по м.Харків, зафіксовані влучання 2-х безпілотників по території цивільного промислового об’єкту в Основ’янському районі. Постраждалих немає. Два ворожі БПЛА збили сили ППО

- написав Синєгубов у Telegram.

Деталі 

Загалом, за словами Синєгубова, артилерійських та мінометних обстрілів ворога 31 січня зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Окіп Богодухівського району, Лук'янці Харківьского району, Вовчанськ  Чугуївського району, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Піщане Куп'янського району та ін. 

Авіаційних - Великий Бурлик, Колодязне, Кислівка, Синьківка. 

О 23:32 у с. Новоосинове Куп’янського району окупанти завдали артударів, горіла господарча споруда.

О 21:56 у смт Великий Бурлук Куп’янського району окупанти вдарили двома КАБами по центральній районній лікарні. Пошкоджено фасад, дах та вікна ЦРЛ. Евакуйовано 38 осіб, з них 5 працівників ЦРЛ. Персонал та пацієнти лікарні встигли зреагувати на сигнал повітряної тривоги, вказав голова ОВА. 

Також він зазначив, що ті, кому дозволено за показаннями медиків,  перебуватимуть на лікуванні амбулаторно з додатковим медичним обстеженням та наглядом.

Крім того, о 16:35 у смт Великий Бурлук внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено скління, фасад нежитлових приміщень та частково зруйновано неексплуатоване складське приміщення.

Об 11:00 відбувся ворожий обстріл у с. Рясне Богодухівського району. Пошкоджено приватні будинки, складське приміщення, могили на місцевому цвинтарі.

О 12:00 у с. Вільча Чугуївського району внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

росіяни за добу вдарили майже 170 разів по Запорізькій області, атакували 58 дронами 01.02.24, 08:37 • 25099 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
derzhavna-sluzhba-ukrainy-z-nadzvychainykh-sytuatsiiДержавна служба України з надзвичайних ситуацій
khesa-shakhed-136Шахед-136
bohodukhivБогодухів
chuhuivЧугуїв
telegramTelegram
zaporizhzhiaЗапоріжжя
kupianskКуп'янськ
kharkivХарків
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,110.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,842.92