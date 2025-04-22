В результате атаки рф на Запорожье количество пострадавших возросло до 38 – ОВА

Количество пострадавших в результате российской атаки на Запорожье увеличилось до 38 человек. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

... количество пострадавших растет с каждым часом. Уже 38 запорожцев обратились к медикам. Среди раненых семеро детей

Он также сообщил, что в больницах остается 13 человек, в том числе пятеро детей.

Уже прооперировали мужчину, которого доставили в больницу с тяжелым проникающим ранением. Его состояние врачи оценивают как стабильное. Все пострадавшие получают необходимую помощь