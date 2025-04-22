В результате атаки рф на Запорожье количество пострадавших возросло до 38 – ОВА
Киев • УНН
В результате российской атаки на Запорожье количество пострадавших возросло до 38, среди которых 7 детей. В больницах остаются 13 человек, включая пятерых детей.
Количество пострадавших в результате российской атаки на Запорожье увеличилось до 38 человек. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
... количество пострадавших растет с каждым часом. Уже 38 запорожцев обратились к медикам. Среди раненых семеро детей
Он также сообщил, что в больницах остается 13 человек, в том числе пятеро детей.
Уже прооперировали мужчину, которого доставили в больницу с тяжелым проникающим ранением. Его состояние врачи оценивают как стабильное. Все пострадавшие получают необходимую помощь
Дополнение
Россияне днем ударили по жилой многоэтажке.
Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на удары по Запорожью и Харькову, заявил, что предложение Украины по прекращению огня по гражданским объектам остается в силе, но нужна серьезная готовность россии к разговору об этом.