Пропозиція припинення вогню по цивільних об’єктах залишається в силі, потрібна готовність рф: Зеленський про удари по Харкову та Запоріжжю

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на удари по Запоріжжю та Харкову, заявив, що пропозиція України по припиненню вогню по цивільним об’єктам залишається в силі, але потрібна серйозна готовність росії до розмови про це. Про це Глава держави написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Як заявив Зеленський, Україна пропонувала подовжити тишу після Великодня й зробити її повною.

Наша пропозиція припинення вогню щодо цивільних обʼєктів також залишається в силі. Потрібна серйозна готовність росії до розмови про це. Жодних перепон з українського боку немає і не буде

За його словами, зараз тривають рятувальні роботи в Харкові після удару російських дронів.

Цинічний удар. Пожежі були в кількох районах міста. Сьогодні ж був жорстокий удар по Запоріжжю – авіабомби. Пошкоджені звичайні будинки. На жаль, є загибла – цивільна жінка. Мої співчуття рідним та близьким. Тільки цим ударом більше ніж 20 людей були поранені, і серед них чотири дитини. Вночі російські дрони вдарили по Одесі. Протягом дня були також удари по Сумщині, Харківщині, Донеччині, наших південних областях. Усе це абсолютно свідомий російський терор, який припиняється одним наказом, але наказом у росії та для російської армії. Великдень це довів, коли були відсутні повітряні тривоги в Україні