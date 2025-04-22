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Предложение прекращения огня по гражданским объектам остается в силе, нужна готовность рф: Зеленский об ударах по Харькову и Запорожью

Киев • УНН

 • 580 просмотра

Украина предлагает продлить тишину после Пасхи и прекратить огонь в отношении гражданских объектов, но нужна готовность россии к разговору. Продолжаются спасательные работы в Харькове и Запорожье после российских ударов.

Предложение прекращения огня по гражданским объектам остается в силе, нужна готовность рф: Зеленский об ударах по Харькову и Запорожью

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на удары по Запорожью и Харькову, заявил, что предложение Украины о прекращении огня по гражданским объектам остается в силе, но нужна серьезная готовность россии к разговору об этом. Об этом Глава государства написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Как заявил Зеленский, Украина предлагала продлить тишину после Пасхи и сделать ее полной.

Наше предложение о прекращении огня в отношении гражданских объектов также остается в силе. Нужна серьезная готовность россии к разговору об этом. Никаких преград с украинской стороны нет и не будет 

- написал Зеленский.

По его словам, сейчас продолжаются спасательные работы в Харькове после удара российских дронов.

Циничный удар. Пожары были в нескольких районах города. Сегодня же был жестокий удар по Запорожью – авиабомбы. Повреждены обычные дома. К сожалению, есть погибшая – гражданская женщина. Мои соболезнования родным и близким. Только этим ударом более 20 человек были ранены, и среди них четыре ребенка. Ночью российские дроны ударили по Одессе. В течение дня были также удары по Сумщине, Харьковщине, Донетчине, нашим южным областям. Все это абсолютно сознательный российский террор, который прекращается одним приказом, но приказом в россии и для российской армии. Пасха это доказала, когда отсутствовали воздушные тревоги в Украине 

- добавил Президент.

Напомним

В результате массированной атаки российских войск дронами на Харьков количество пострадавших возросло до 8.

Количество пострадавших в результате российского авиаудара по Запорожью возросло до 23, среди них - уже четверо детей.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
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