У Запоріжжі зросла кількість постраждалих від удару рф: уже 4 поранених дітей
Київ • УНН
Внаслідок російського авіаудару по Запоріжжю постраждали 23 людини, серед них четверо дітей віком від 3 до 16 років. Одна людина загинула, тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.
Кількість постраждалих унаслідок російського авіаудару по Запоріжжю зросла до 23, серед них - уже четверо дітей, повідомили у вівторок у ДСНС України, пише УНН.
Деталі
"За оновленими даними, внаслідок російських авіаударів КАБами по Запоріжжю постраждали 23 людини, з них 4 дитини. Загинула 1 особа",-ідеться в повідомленні.
"Четверо дітей дістали поранень через удар росіян по Запоріжжю. Хлопчики 16, 14, 4 та 3 років зараз у лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Дітям надається уся необхідна допомога", - уточнив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.
У ДСНС зазначили, що роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки тривають.
Нагадаємо
Раніше голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляв, що внаслідок ворожого удару по Запоріжжю, 22 квітня, зросла кількість постраждалих до 22, серед яких троє дітей, одна людина загинула.