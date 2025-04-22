Удар рф по Запоріжжю: одна людина загинула, 22 поранені, серед них троє дітей

Внаслідок ворожого удару по Запоріжжю зросла кількість постраждалих до 22, серед яких троє дітей, одна людина загинула, повідомив у вівторок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Одна людина загинула, 22 - поранені. Зросла кількість постраждалих від ворожого удару по Запоріжжю. Серед поранених троє дітей. Всі вони госпіталізовані. Медики оцінюють їхній стан, як середньої тяжкості