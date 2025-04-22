Удар рф по Запоріжжю: одна людина загинула, 22 поранені, серед них троє дітей
Київ • УНН
Внаслідок ворожого удару по Запоріжжю зросла кількість постраждалих до 22, серед яких троє дітей. Всі поранені госпіталізовані та отримують необхідну допомогу.
Внаслідок ворожого удару по Запоріжжю зросла кількість постраждалих до 22, серед яких троє дітей, одна людина загинула, повідомив у вівторок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
Одна людина загинула, 22 - поранені. Зросла кількість постраждалих від ворожого удару по Запоріжжю. Серед поранених троє дітей. Всі вони госпіталізовані. Медики оцінюють їхній стан, як середньої тяжкості
З його слів, постраждалі отримують всю необхідну допомогу.
ДСНС показала наслідки удар рф по Запоріжжю.
Раніше було відомо про 15 постраждалих у місті через удар рф.
У Запоріжжі після атаки росіян уже 15 поранених22.04.25, 13:33 • 4818 переглядiв