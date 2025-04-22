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Удар рф по Запоріжжю: одна людина загинула, 22 поранені, серед них троє дітей

Київ • УНН

 • 6934 перегляди

Внаслідок ворожого удару по Запоріжжю зросла кількість постраждалих до 22, серед яких троє дітей. Всі поранені госпіталізовані та отримують необхідну допомогу.

Удар рф по Запоріжжю: одна людина загинула, 22 поранені, серед них троє дітей

Внаслідок ворожого удару по Запоріжжю зросла кількість постраждалих до 22, серед яких троє дітей, одна людина загинула, повідомив у вівторок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Одна людина загинула, 22 - поранені. Зросла кількість постраждалих від ворожого удару по Запоріжжю. Серед поранених троє дітей. Всі вони госпіталізовані. Медики оцінюють їхній стан, як середньої тяжкості

- написав Федоров.

З його слів, постраждалі отримують всю необхідну допомогу.

ДСНС показала наслідки удар рф по Запоріжжю.

Раніше було відомо про 15 постраждалих у місті через удар рф.

У Запоріжжі після атаки росіян уже 15 поранених22.04.25, 13:33 • 4818 переглядiв

Юлія Шрамко

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