Удар рф по Запорожью: один человек погиб, 22 ранены, среди них трое детей

В результате вражеского удара по Запорожью возросло количество пострадавших до 22, среди которых трое детей, один человек погиб, сообщил во вторник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Один человек погиб, 22 - ранены. Возросло количество пострадавших от вражеского удара по Запорожью. Среди раненых трое детей. Все они госпитализированы. Медики оценивают их состояние как средней тяжести - написал Федоров.

По его словам, пострадавшие получают всю необходимую помощь.

ГСЧС показала последствия удара рф по Запорожью.

Ранее было известно о 15 пострадавших в городе из-за удара рф.

В Запорожье после атаки россиян уже 15 раненых