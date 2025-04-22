Удар рф по Запорожью: один человек погиб, 22 ранены, среди них трое детей
Киев • УНН
В результате вражеского удара по Запорожью возросло количество пострадавших до 22, среди которых трое детей. Все раненые госпитализированы и получают необходимую помощь.
В результате вражеского удара по Запорожью возросло количество пострадавших до 22, среди которых трое детей, один человек погиб, сообщил во вторник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
Один человек погиб, 22 - ранены. Возросло количество пострадавших от вражеского удара по Запорожью. Среди раненых трое детей. Все они госпитализированы. Медики оценивают их состояние как средней тяжести
По его словам, пострадавшие получают всю необходимую помощь.
ГСЧС показала последствия удара рф по Запорожью.
Ранее было известно о 15 пострадавших в городе из-за удара рф.
В Запорожье после атаки россиян уже 15 раненых22.04.25, 13:33 • 4214 просмотров