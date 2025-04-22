В Запорожье после атаки россиян уже 15 раненых
Киев • УНН
В результате российской атаки на Запорожье количество раненых возросло до 15. Шестеро получили помощь на месте, остальных доставили в больницу после удара по многоэтажке.
В результате атаки российских войск на Запорожье количество раненых возросло до 15, сообщил во вторник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
До 15 возросло количество раненых в результате атаки россиян на Запорожье. Шестеро из них получили медицинскую помощь на месте. Все остальные пострадавшие доставлены в больницу
В Запорожье россияне ударили по многоэтажке, известно о двух раненых22.04.25, 12:17 • 3502 просмотра