В Запорожье после атаки россиян уже 15 раненых

В результате атаки российских войск на Запорожье количество раненых возросло до 15, сообщил во вторник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

До 15 возросло количество раненых в результате атаки россиян на Запорожье. Шестеро из них получили медицинскую помощь на месте. Все остальные пострадавшие доставлены в больницу - написал Федоров.

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