У Запоріжжі після атаки росіян уже 15 поранених

Внаслідок атаки російських військ на Запоріжжя кількість поранених зросла до 15, повідомив у вівторок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

До 15 зросла кількість поранених внаслідок атаки росіян на Запоріжжя. Шестеро з них отримали медичну допомогу на місці. Всі інші постраждалі доставлені до лікарні - написав Федоров.

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