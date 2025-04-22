У Запоріжжі після атаки росіян уже 15 поранених
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки на Запоріжжя кількість поранених зросла до 15. Шестеро отримали допомогу на місці, решту доставили до лікарні після удару по багатоповерхівці.
Внаслідок атаки російських військ на Запоріжжя кількість поранених зросла до 15, повідомив у вівторок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
До 15 зросла кількість поранених внаслідок атаки росіян на Запоріжжя. Шестеро з них отримали медичну допомогу на місці. Всі інші постраждалі доставлені до лікарні
У Запоріжжі росіяни вдарили по багатоповерхівці, відомо про двох поранених22.04.25, 12:17 • 3528 переглядiв