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У Раді вимагають, щоб НАЗК перевірило голову Наглядової ради "Держзембанку" Васильченка на наявність конфлікту інтересів
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09:55 • 10914 перегляди

У Раді вимагають, щоб НАЗК перевірило голову Наглядової ради "Держзембанку" Васильченка на наявність конфлікту інтересів

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У Запоріжжі після атаки росіян уже 15 поранених

Київ • УНН

 • 2450 перегляди

Внаслідок російської атаки на Запоріжжя кількість поранених зросла до 15. Шестеро отримали допомогу на місці, решту доставили до лікарні після удару по багатоповерхівці.

У Запоріжжі після атаки росіян уже 15 поранених

Внаслідок атаки російських військ на Запоріжжя кількість поранених зросла до 15, повідомив у вівторок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

До 15 зросла кількість поранених внаслідок атаки росіян на Запоріжжя. Шестеро з них отримали медичну допомогу на місці. Всі інші постраждалі доставлені до лікарні

- написав Федоров.

У Запоріжжі росіяни вдарили по багатоповерхівці, відомо про двох поранених22.04.25, 12:17 • 3528 переглядiв

Юлія Шрамко

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