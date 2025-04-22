У Запоріжжі росіяни вдарили по багатоповерхівці, відомо про двох поранених
Київ • УНН
Двоє людей поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Росіяни вдарили по житловій багатоповерхівці, постраждалих доправляють до лікарні.
Двох людей поранено внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, повідомив у вівторок голова Запорізької ОВА Іван Федоров. За словами керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка, ворог вдарив по багатоповерхівці, пише УНН.
Двоє людей поранені. Такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Постраждалих доправляють до лікарні
Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram, "у Запоріжжі росіяни вдарили по житловій багатоповерхівці".
У Запоріжжі пожежа внаслідок атаки рф, попередньо, є постраждалі - ОВА22.04.25, 11:52 • 2780 переглядiв