У Запоріжжі пожежа внаслідок атаки рф, попередньо, є постраждалі - ОВА

Внаслідок ворожої атаки російських військ у Запоріжжі виникла пожежа, є попередня інформація про постраждалих, повідомив у вівторок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Внаслідок ворожої атаки росіян по Запорізькій області, в одному із районів Запоріжжя виникла пожежа - написав Федоров.

Наслідки, з його слів, встановлюються.

Бригади медиків прямують на місце. Попередньо, є потерпілі - повідомив Федоров.

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