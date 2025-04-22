У Запоріжжі пожежа внаслідок атаки рф, попередньо, є постраждалі - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки росіян по Запорізькій області виникла пожежа. На місці працюють медики, є інформація про потерпілих.
Внаслідок ворожої атаки російських військ у Запоріжжі виникла пожежа, є попередня інформація про постраждалих, повідомив у вівторок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
Внаслідок ворожої атаки росіян по Запорізькій області, в одному із районів Запоріжжя виникла пожежа
Наслідки, з його слів, встановлюються.
Бригади медиків прямують на місце. Попередньо, є потерпілі
У Запорізькій області працює ППО на тлі загрози ворожих КАБів та дронів: у Запоріжжі чули вибухи22.04.25, 11:39 • 3132 перегляди