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Ватикан оголосив дату похорону Папи: церемонія відбудеться в суботу
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Ватикан оголосив дату похорону Папи: церемонія відбудеться в суботу

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У Запорізькій області працює ППО на тлі загрози ворожих КАБів та дронів: у Запоріжжі чули вибухи

Київ • УНН

 • 3144 перегляди

У Запорізькій області та місті є загроза застосування КАБів. Також зафіксовано нові групи ударних БпЛА, працює ППО, мешканців закликають перебувати в укриттях.

У Запорізькій області працює ППО на тлі загрози ворожих КАБів та дронів: у Запоріжжі чули вибухи

У Запорізькій області працює ППО на тлі загрози ворожих КАБів та дронів, у Запоріжжі чули вибухи, повідомили голова Запорізької ОВА Іван Федоров та секретар Запорізької міськради Регіна Харченко у вівторок, пише УНН.

Працює наша ППО! До відбою залишайтеся у безпечних місцях

- написав голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

Він попередив про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області та місту Запоріжжя. За даними ПС ЗСУ, також раніше було зафіксовано нові групи ударних БпЛА через Запорізьку область - на Дніпропетровщину.

Чули вибухи у Запоріжжі. Будьте в укриттях!

- написала секретар Запорізької міськради Регіна Харченко у Telegram.

"Вибухи у Запорізькій області! До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - також повідомив Федоров.

На Київщині працює ППО на тлі загрози ворожих дронів22.04.25, 10:13 • 10750 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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