У Запорізькій області працює ППО на тлі загрози ворожих КАБів та дронів: у Запоріжжі чули вибухи
Київ • УНН
У Запорізькій області та місті є загроза застосування КАБів. Також зафіксовано нові групи ударних БпЛА, працює ППО, мешканців закликають перебувати в укриттях.
У Запорізькій області працює ППО на тлі загрози ворожих КАБів та дронів, у Запоріжжі чули вибухи, повідомили голова Запорізької ОВА Іван Федоров та секретар Запорізької міськради Регіна Харченко у вівторок, пише УНН.
Працює наша ППО! До відбою залишайтеся у безпечних місцях
Він попередив про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області та місту Запоріжжя. За даними ПС ЗСУ, також раніше було зафіксовано нові групи ударних БпЛА через Запорізьку область - на Дніпропетровщину.
Чули вибухи у Запоріжжі. Будьте в укриттях!
"Вибухи у Запорізькій області! До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - також повідомив Федоров.
На Київщині працює ППО на тлі загрози ворожих дронів22.04.25, 10:13 • 10750 переглядiв