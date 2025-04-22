В Запорожской области работает ПВО на фоне угрозы вражеских КАБов и дронов: в Запорожье слышали взрывы
Киев • УНН
В Запорожской области и городе есть угроза применения КАБов. Также зафиксированы новые группы ударных БпЛА, работает ПВО, жителей призывают находиться в укрытиях.
В Запорожской области работает ПВО на фоне угрозы вражеских КАБов и дронов, в Запорожье слышали взрывы, сообщили председатель Запорожской ОВА Иван Федоров и секретарь Запорожского горсовета Регина Харченко во вторник, пишет УНН.
Работает наша ПВО! До отбоя оставайтесь в безопасных местах
Он предупредил об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области и городу Запорожье. По данным ПС ВСУ, также ранее были зафиксированы новые группы ударных БпЛА через Запорожскую область - на Днепропетровщину.
Слышали взрывы в Запорожье. Будьте в укрытиях!
"Взрывы в Запорожской области! До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - также сообщил Федоров.
В Киевской области работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов22.04.25, 10:13 • 6144 просмотра