В Запорожье пожар в результате атаки рф, предварительно, есть пострадавшие - ОВА

$41.380.02
47.770.74
ukenru
Ватикан объявил дату похорон Папы: церемония состоится в субботу
08:27 • 4462 просмотра

Ватикан объявил дату похорон Папы: церемония состоится в субботу

Эксклюзив
07:51 • 18262 просмотра

Выборы президента в Румынии: риски для Украины и раскол в ЕС

21 апреля, 16:24 • 45102 просмотра

Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский

Эксклюзив
21 апреля, 14:32 • 136536 просмотра

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой

21 апреля, 13:43 • 74707 просмотра

Сырский: россияне пытаются выбить Силы обороны из курщины и захватить приграничные территории Сумской области, наступление врага сорвано

Эксклюзив
21 апреля, 13:37 • 67664 просмотра

В Раде против передачи земли НААН Фонду госимущества, потому что это приведет к подрыву продовольственной и экономической безопасности

Эксклюзив
21 апреля, 13:18 • 63431 просмотра

Из 6 музеев деоккупированных областей россия похитила почти 35 тыс. экспонатов - Минкульт

Эксклюзив
21 апреля, 13:11 • 40074 просмотра

В Раде требуют аудита госземель, которые были переданы Фонду госимущества для последующей сдачи в аренду

Эксклюзив
21 апреля, 12:22 • 31669 просмотра

В Госцентре занятости рассказали, какие профессии сейчас наиболее востребованы

21 апреля, 10:05 • 83760 просмотра

Кто сядет на Святой Престол после Папы Франциска: главные претенденты и правила выборов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+24°
3.1м/с
26%
751 мм
Популярные новости

В Одессе пожары и пострадавшие: последствия массированной российской атаки

21 апреля, 23:04 • 22641 просмотра

Британские ученые засняли "алковечеринку" шимпанзе, лакомившихся ферментированными фруктами

22 апреля, 00:14 • 22949 просмотра

Почти 80 пожарных тушили пожары в Одессе: фотоподробности от ГСЧС

22 апреля, 00:32 • 43661 просмотра

Трамп анонсировал план мирного урегулирования войны в Украине: NY Post узнал, что говорят в администрации по вопросу "земли"

05:22 • 26041 просмотра

Ночная атака рф задела один район Киевской области: показали последствия

06:01 • 20965 просмотра
публикации

Выборы президента в Румынии: риски для Украины и раскол в ЕС
Эксклюзив

07:51 • 18262 просмотра

"Это фанаты своего дела": эксперт об угрозе уничтожения украинской науки из-за изъятия земель НААН

21 апреля, 15:15 • 62742 просмотра

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой
Эксклюзив

21 апреля, 14:32 • 136536 просмотра

Apple в тени: как серый рынок техники бьет по бюджету Украины, ЕС и США

21 апреля, 14:13 • 54036 просмотра

Що зробити на городі в травні: справи, які не можна упустити

21 апреля, 12:52 • 60948 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Папа Франциск

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Иван Федоров

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Ватикан

Рим

Реклама
УНН Lite

Майкл Бэй и Сидни Суини работают над адаптацией культовой игры OutRun для Universal - Deadline

07:54 • 3864 просмотра

Хейли Бибер поделилась трогательными фото с сыном Джеком на Пасху

21 апреля, 13:36 • 28734 просмотра

Похитили украшения на €10 млн: "дедушки"-грабители Ким Кардашьян предстанут перед судом

21 апреля, 12:58 • 31965 просмотра

Джон Сина превзошел всех на Рестлмании: 17-й титул чемпиона

21 апреля, 12:03 • 29204 просмотра

Фанаты снова обеспокоены состоянием Джастина Бибера после странного поведения на вечеринке Coachella

21 апреля, 09:54 • 62439 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Вашингтон Пост

Таймс

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

В Запорожье пожар в результате атаки рф, предварительно, есть пострадавшие - ОВА

Киев • УНН

 • 848 просмотра

В результате вражеской атаки россиян по Запорожской области возник пожар. На месте работают медики, есть информация о пострадавших.

В Запорожье пожар в результате атаки рф, предварительно, есть пострадавшие - ОВА

В результате вражеской атаки российских войск в Запорожье возник пожар, есть предварительная информация о пострадавших, сообщил во вторник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

В результате вражеской атаки россиян по Запорожской области, в одном из районов Запорожья возник пожар

- написал Федоров.

Последствия, по его словам, устанавливаются.

Бригады медиков направляются на место. Предварительно, есть пострадавшие

- сообщил Федоров.

В Запорожской области работает ПВО на фоне угрозы вражеских КАБов и дронов: в Запорожье слышали взрывы 22.04.25, 11:39 • 2172 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Запорожье
Brent
$67.18
Bitcoin
$88,477.90
S&P 500
$5,104.50
Tesla
$223.45
Газ TTF
$35.55
Золото
$3,479.55
Ethereum
$1,622.73