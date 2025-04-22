В Запорожье пожар в результате атаки рф, предварительно, есть пострадавшие - ОВА

В результате вражеской атаки российских войск в Запорожье возник пожар, есть предварительная информация о пострадавших, сообщил во вторник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

В результате вражеской атаки россиян по Запорожской области, в одном из районов Запорожья возник пожар - написал Федоров.

Последствия, по его словам, устанавливаются.

Бригады медиков направляются на место. Предварительно, есть пострадавшие - сообщил Федоров.

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