В Запорожье россияне ударили по многоэтажке, известно о двух раненых
Киев • УНН
Два человека ранены в результате вражеской атаки на Запорожье. Россияне ударили по жилой многоэтажке, пострадавших доставляют в больницу.
Два человека ранены в результате вражеской атаки на Запорожье, сообщил во вторник глава Запорожской ОВА Иван Федоров. По словам руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко, враг ударил по многоэтажке, пишет УНН.
Два человека ранены. Таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье. Пострадавших доставляют в больницу
Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram, "в Запорожье россияне ударили по жилой многоэтажке".
В Запорожье пожар в результате атаки рф, предварительно, есть пострадавшие - ОВА22.04.25, 11:52 • 2726 просмотров