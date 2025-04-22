В Запорожье россияне ударили по многоэтажке, известно о двух раненых

Два человека ранены в результате вражеской атаки на Запорожье, сообщил во вторник глава Запорожской ОВА Иван Федоров. По словам руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко, враг ударил по многоэтажке, пишет УНН.

Два человека ранены. Таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье. Пострадавших доставляют в больницу - написал Федоров в Telegram.

Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram, "в Запорожье россияне ударили по жилой многоэтажке".

В Запорожье пожар в результате атаки рф, предварительно, есть пострадавшие - ОВА