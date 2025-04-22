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В Запорожье возросло количество пострадавших от удара рф: уже 4 пострадавших детей

Киев • УНН

 • 1284 просмотра

В результате российского авиаудара по Запорожью пострадали 23 человека, среди них четверо детей в возрасте от 3 до 16 лет. Один человек погиб, продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

В Запорожье возросло количество пострадавших от удара рф: уже 4 пострадавших детей

Количество пострадавших в результате российского авиаудара по Запорожью возросло до 23, среди них - уже четверо детей, сообщили во вторник в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

"По обновленным данным, в результате российских авиаударов КАБами по Запорожью пострадали 23 человека, из них 4 ребенка. Погиб 1 человек",-говорится в сообщении.

"Четверо детей получили ранения из-за удара россиян по Запорожью. Мальчики 16, 14, 4 и 3 лет сейчас в больнице. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Детям оказывается вся необходимая помощь", - уточнил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

В ГСЧС отметили, что работы по ликвидации последствий вражеской атаки продолжаются.

Напомним 

Ранее председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщал, что в результате вражеского удара по Запорожью, 22 апреля, возросло количество пострадавших до 22, среди которых трое детей, один человек погиб.

Алина Волянская

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