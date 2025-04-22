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США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський
18:22 • 12588 перегляди

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The Guardian

Унаслідок атаки рф на Запоріжжя кількість постраждалих зросла до 38 - ОВА

Київ • УНН

 • 2050 перегляди

Внаслідок російської атаки на Запоріжжя кількість постраждалих зросла до 38, серед яких 7 дітей. У лікарнях залишаються 13 людей, включно з п'ятьма дітьми.

Унаслідок атаки рф на Запоріжжя кількість постраждалих зросла до 38 - ОВА

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Запоріжжя збільшилося до 38 людей. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

... кількість постраждалих зростає з кожною годиною. Уже 38 запоріжців звернулись до медиків. Серед поранених семеро дітей 

- повідомив Федоров.

Він також повідомив, що у лікарнях залишається 13 людей, у тому числі, пʼятеро дітей.

Вже прооперували чоловіка, якого доправили до лікарні з важким проникаючим пораненням. Його стан лікарі оцінюють як стабільний. Всі постраждалі отримують необхідну допомогу 

- додав Федоров.

Доповнення

Росіяни вдень вдарили по житловій багатоповерхівці.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на удари по Запоріжжю та Харкову, заявив, що пропозиція України по припиненню вогню по цивільним об’єктам залишається в силі, але потрібна серйозна готовність росії до розмови про це.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
Іван Федоров
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