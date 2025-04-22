Унаслідок атаки рф на Запоріжжя кількість постраждалих зросла до 38 - ОВА

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Запоріжжя збільшилося до 38 людей. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

... кількість постраждалих зростає з кожною годиною. Уже 38 запоріжців звернулись до медиків. Серед поранених семеро дітей

Він також повідомив, що у лікарнях залишається 13 людей, у тому числі, пʼятеро дітей.

Вже прооперували чоловіка, якого доправили до лікарні з важким проникаючим пораненням. Його стан лікарі оцінюють як стабільний. Всі постраждалі отримують необхідну допомогу