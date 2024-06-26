В рамках нового пакета военной помощи Испания передала Украине танки и артиллерийские снаряды - СМИ

В рамках нового пакета военной помощи Испания передала Украине танки, артиллерийские снаряды и ряд другого вооружения. Об этом пишет El Mundo, передает УНН.

Детали

Как сообщили источники издания, в новый пакет вошло дополнительное количество боевых танков, а также артиллерийские снаряды. Предварительно танки Leopard 2 в версии А4 были отремонтированы и модернизированы для передачи их Украине.

Кроме этого, было передано неизвестное количество боеприпасов, в частности 155-мм артиллерийские снаряды.

Также Украина получила систему противодействия беспилотникам, оптико-электронные системы наблюдения и слежения, а также модули для дистанционного управления вооружением.

Источники издания в правительстве сообщают, что помощь была передана Украине в пятницу 21 июня 2024 года, и на сегодня она в полном объеме находится на территории Украины.

Напомним

Украина и Испания подписали двустороннее соглашение о безопасности, которое предусматривает предоставление Украине 1 млрд евро военной помощи в этом году и 5 млрд евро в течение следующих трех лет.

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