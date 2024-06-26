В рамках нового пакета військової допомоги Іспанія передала Україні танки та артилерійські снаряди - ЗМІ
Київ • УНН
Іспанія передала Україні танки, артилерійські снаряди, системи протидії безпілотникам та інше озброєння в рамках нового пакету військової допомоги.
В рамках нового пакета військової допомоги Іспанія передала Україні танки, артилерійські снаряди та низку іншого озброєння. Про це пише El Mundo, передає УНН.
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Як повідомили джерела видання, до нового пакета увійшла додаткова кількість бойових танків, а також артилерійські снаряди. Попередньо танки Leopard 2 у версії А4 були відремонтовані та модернізовані для передачі їх Україні.
Окрім цього, була передана невідома кількість боєприпасів, зокрема 155-мм артилерійські снаряди.
Також Україна отримала систему протидії безпілотникам, оптико-електронні системи спостереження і стеження, а також модулі для дистанційного керування озброєнням.
Джерела видання в уряді повідомляють, що допомога була передана Україні у п’ятницю 21 червня 2024 року, і на сьогодні вона у повному обсязі перебуває на території України.
Нагадаємо
Україна та Іспанія підписали двосторонню угоду про безпеку, яка передбачає надання Україні 1 млрд євро військової допомоги цього року та 5 млрд євро протягом наступних трьох років.
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