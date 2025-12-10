В районе аэродрома "Гвардейское" в Крыму прозвучала серия взрывов

$42.180.11
Эксклюзив
14:20 • 1642 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
13:11 • 6824 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
12:48 • 10745 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
11:35 • 13132 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
11:00 • 12715 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзив
09:54 • 21036 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 08:28 • 16724 просмотра
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28 • 27277 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 42122 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
9 декабря, 18:20 • 41516 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
Популярные новости
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 35103 просмотра
Детали мирного соглашения для Украины становятся более четкими - WP10 декабря, 07:35 • 21528 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 20416 просмотра
В Киеве после сообщений о смерти сына Каденюка полиция подтвердила: обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениямиPhoto10 декабря, 08:37 • 11604 просмотра
Самая дерзкая операция современной войны: WSJ опубликовало новые детали операции "Паутина" СБУPhoto09:17 • 14093 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения13:56 • 3050 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
09:54 • 21036 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 35163 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба9 декабря, 15:34 • 70391 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 53370 просмотра
УНН Lite
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки13:37 • 2284 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto12:35 • 3394 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo12:19 • 3484 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10:30 • 5874 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 20471 просмотра
В районе аэродрома "Гвардейское" в Крыму прозвучала серия взрывов

Киев • УНН

 • 206 просмотра

В районе аэродрома "Гвардейское" в оккупированном Крыму прозвучало восемь взрывов. В Севастополе приостановлено движение морского пассажирского транспорта.

В районе аэродрома "Гвардейское" в Крыму прозвучала серия взрывов

В районе военного аэродрома "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму прозвучала серия мощных взрывов, а в Севастополе тем временем было приостановлено движение морского пассажирского транспорта, что свидетельствует о превентивных мерах оккупационных властей. Об этом сообщил телеграм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на многочисленных подписчиков и очевидцев, пишет УНН.

Подробности

По сообщениям с места событий, сначала в районе аэродрома "Гвардейское" было зафиксировано около пяти взрывов, причем последний из них прозвучал недавно. 

Позже этот же телеграм-канал добавил информацию о еще трех взрывах, которые также произошли в районе этого же военного объекта. Кроме инцидентов под Симферополем, в Севастополе также наблюдается неспокойная ситуация, где примерно за полчаса до сообщений о взрывах было полностью приостановлено движение морского пассажирского транспорта.

В Крыму сообщили о ночных взрывах: под ударом - электроподстанция22.11.25, 09:57 • 3592 просмотра

Степан Гафтко

