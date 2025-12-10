В районе аэродрома "Гвардейское" в Крыму прозвучала серия взрывов

В районе военного аэродрома "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму прозвучала серия мощных взрывов, а в Севастополе тем временем было приостановлено движение морского пассажирского транспорта, что свидетельствует о превентивных мерах оккупационных властей. Об этом сообщил телеграм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на многочисленных подписчиков и очевидцев, пишет УНН.

Подробности

По сообщениям с места событий, сначала в районе аэродрома "Гвардейское" было зафиксировано около пяти взрывов, причем последний из них прозвучал недавно.

Позже этот же телеграм-канал добавил информацию о еще трех взрывах, которые также произошли в районе этого же военного объекта. Кроме инцидентов под Симферополем, в Севастополе также наблюдается неспокойная ситуация, где примерно за полчаса до сообщений о взрывах было полностью приостановлено движение морского пассажирского транспорта.

