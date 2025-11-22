$42.150.00
21 ноября, 21:58 • 16093 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
21 ноября, 19:13 • 32261 просмотра
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
21 ноября, 16:45 • 30324 просмотра
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
21 ноября, 16:23 • 32555 просмотра
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
21 ноября, 16:14 • 29346 просмотра
Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 34451 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
21 ноября, 14:48 • 19252 просмотра
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - ЗеленскийVideo
21 ноября, 13:06 • 18429 просмотра
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
21 ноября, 12:43 • 17377 просмотра
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
21 ноября, 11:38 • 41938 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
В Крыму сообщили о ночных взрывах: под ударом - электроподстанция

Киев • УНН

 • 1342 просмотра

В ночь на 22 ноября жители оккупированного Крыма сообщили о взрывах. OSINT-анализ ASTRA указывает на атаку электроподстанции 220 кВ "Красноперекопск", являющейся ключевой для севера полуострова.

В Крыму сообщили о ночных взрывах: под ударом - электроподстанция

Во временно оккупированном Крыму сообщили о взрывах ночью, под ударом была электроподстанция в Красноперекопске (Яны Капу), сообщает телеграм-канал ASTRA со ссылкой на OSINT-анализ, пишет УНН.

Детали

В ночь на 22 ноября жители временно оккупированного Крыма сообщали о взрывах. В частности, в телеграм-каналах появилось видео, как утверждалось, одного из ударов. ASTRA геолоцировала кадры и пришла к выводу, что "на видео запечатлен момент атаки на электроподстанцию в городе Красноперекопске".

Подстанция 220 кВ "Красноперекопск" - магистральная подстанция сети высокого напряжения (узел ФСК/"россети"), через которую идет транзит и распределение мощности по северу Крыма. Рядом - ПС 220/6 кВ "Сода" - заводская подстанция Крымского содового завода в Красноперекопске.

"Призраки" ГУР сожгли вертолет Ка-27 и дорогостоящие системы ПВО в оккупированном Крыму21.11.25, 14:41 • 2118 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Крым