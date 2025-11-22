В Крыму сообщили о ночных взрывах: под ударом - электроподстанция
Киев • УНН
В ночь на 22 ноября жители оккупированного Крыма сообщили о взрывах. OSINT-анализ ASTRA указывает на атаку электроподстанции 220 кВ "Красноперекопск", являющейся ключевой для севера полуострова.
Во временно оккупированном Крыму сообщили о взрывах ночью, под ударом была электроподстанция в Красноперекопске (Яны Капу), сообщает телеграм-канал ASTRA со ссылкой на OSINT-анализ, пишет УНН.
Детали
В ночь на 22 ноября жители временно оккупированного Крыма сообщали о взрывах. В частности, в телеграм-каналах появилось видео, как утверждалось, одного из ударов. ASTRA геолоцировала кадры и пришла к выводу, что "на видео запечатлен момент атаки на электроподстанцию в городе Красноперекопске".
Подстанция 220 кВ "Красноперекопск" - магистральная подстанция сети высокого напряжения (узел ФСК/"россети"), через которую идет транзит и распределение мощности по северу Крыма. Рядом - ПС 220/6 кВ "Сода" - заводская подстанция Крымского содового завода в Красноперекопске.
