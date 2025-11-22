У Криму повідомили про нічні вибухи: під ударом - електропідстанція
У ніч на 22 листопада жителі окупованого Криму повідомили про вибухи. OSINT-аналіз ASTRA вказує на атаку електропідстанції 220 кВ "Красноперекопськ", що є ключовою для півночі півострова.
У тимчасово окупованому Криму повідомили про вибухи уночі, під ударом була електропідстанція у Красноперекопську (Яни Капу), повідомляє телеграм-канал ASTRA з посиланням на OSINT-аналіз, пише УНН.
Деталі
У ніч проти 22 листопада жителі тимчасово окупованого Криму повідомляли про вибухи. Зокрема, у телеграм-каналах з'явилося відео, як стверджувалося, одного із ударів. ASTRA геолокувала кадри і дійшла висновку, що "на відео зображено момент атаки на електропідстанцію в місті Красноперекопську".
Підстанція 220 кВ "Красноперекопськ" - магістральна підстанція мережі високої напруги (вузол ФСК/"россеті"), через яку йде транзит і розподіл потужності по півночі Криму. Поруч - ПС 220/6 кВ "Сода" - заводська підстанція Кримського содового заводу в Красноперекопську.
