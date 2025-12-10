В районі аеродрому "Гвардійське" в Криму пролунала серія вибухів
Київ • УНН
У районі аеродрому "Гвардійське" в окупованому Криму пролунало вісім вибухів. У Севастополі призупинено рух морського пасажирського транспорту.
У районі військового аеродрому "Гвардійське" в тимчасово окупованому Криму пролунала серія потужних вибухів, а в Севастополі тим часом було призупинено рух морського пасажирського транспорту, що свідчить про превентивні заходи окупаційної влади. Про це повідомив телеграм-канал "Кримський вітер" із посиланням на численних підписників та очевидців, пише УНН.
Деталі
За повідомленнями з місця подій, спочатку в районі аеродрому "Гвардійське" було зафіксовано близько п'яти вибухів, причому останній з них пролунав нещодавно.
Пізніше цей же телеграм-канал додав інформацію про ще три вибухи, які також відбулися в районі цього ж військового об'єкта. Окрім інцидентів під Сімферополем, у Севастополі також спостерігається неспокійна ситуація, де приблизно за пів години до повідомлень про вибухи було повністю призупинено рух морського пасажирського транспорту.
