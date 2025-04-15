В Раде появился новый нардеп: что известно о Сергее Мельнике

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко
11:59 • 15643 просмотра

По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко

11:16 • 65880 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
11:15 • 36808 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
10:31 • 42015 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 49428 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

16 апреля, 07:15 • 90353 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
16 апреля, 06:47 • 82707 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

16 апреля, 05:58 • 35296 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 60465 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 109201 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+16°
5.8м/с
50%
Популярные новости

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 87468 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 50564 просмотра

Минэнерго отреагировало на заявление Болгарии об отказе продавать оборудование для достройки ХАЭС

09:36 • 27631 просмотра

На окраинах Ивано-Франковска убили 19-летнего парня: среди подозреваемых - трое несовершеннолетних

09:57 • 21780 просмотра

Петиция о повышении зарплат учителям набрала нужное количество голосов

10:17 • 9930 просмотра
публикации

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

11:16 • 65789 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 87653 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

16 апреля, 07:15 • 90309 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

16 апреля, 06:47 • 82664 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 182884 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Элон Маск

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Европа

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 50697 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 28837 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 29892 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 31237 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 33550 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Шахед-136

Хранитель

ЧатГПТ

В Раде появился новый нардеп: что известно о Сергее Мельнике

Киев • УНН

 • 10163 просмотра

Боевой офицер Сергей Мельник стал новым народным депутатом от фракции "Слуга народа", заменив Ирину Кормышкину. Он баллотировался под 149 номером и участвовал в боях.

В Раде появился новый нардеп: что известно о Сергее Мельнике

Во вторник, 15 апреля, Сергей Мельник стал новым народным депутатом от фракции "Слуга народа", принеся присягу в Верховной Раде. Это произошло после прекращения полномочий Ирины Кормышкиной. Об этом написала в Telegram пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук, передает УНН.

Детали

Мельник баллотировался в Верховную Раду под 149-м номером по списку партии "Слуга народа". Он является боевым офицером и участником российско-украинской войны.

По данным общественного движения "Чесно", Мельник родился 25 сентября 1962 года в селе Протасово под Нижним Новгородом (Россия). Получил высшее образование в Одесском Высшем артиллерийском командном училище, военная специальность – командная тактическая артиллерия. Также учился в Национальной Юридической Академии им. Я. Мудрого (Харьков), где получил квалификацию юриста.

До баллотирования в Раду работал в правоохранительных органах и местном самоуправлении, занимался предпринимательской деятельностью. Впервые баллотировался в парламент в 2019 году в непроходной части списка партии "Слуга народа" под №149, но не стал депутатом.

После полномасштабного российского вторжения в 2022 году присоединился к Силам обороны Украины. Участвовал в боях в составе 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Напомним

Центризбирком признал Инну Свирибу избранной народным депутатом вместо Ирины Кормышкиной, у которой есть два подозрения от НАБУ.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

политика
Слуга народа
Верховная Рада
Вооруженные силы Украины
Brent
$65.54
Bitcoin
$83,764.70
S&P 500
$5,330.88
Tesla
$247.68
Газ TTF
$35.40
Золото
$3,323.99
Ethereum
$1,576.77