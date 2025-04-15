В Раде появился новый нардеп: что известно о Сергее Мельнике

Во вторник, 15 апреля, Сергей Мельник стал новым народным депутатом от фракции "Слуга народа", принеся присягу в Верховной Раде. Это произошло после прекращения полномочий Ирины Кормышкиной. Об этом написала в Telegram пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук, передает УНН.

Детали

Мельник баллотировался в Верховную Раду под 149-м номером по списку партии "Слуга народа". Он является боевым офицером и участником российско-украинской войны.

По данным общественного движения "Чесно", Мельник родился 25 сентября 1962 года в селе Протасово под Нижним Новгородом (Россия). Получил высшее образование в Одесском Высшем артиллерийском командном училище, военная специальность – командная тактическая артиллерия. Также учился в Национальной Юридической Академии им. Я. Мудрого (Харьков), где получил квалификацию юриста.

До баллотирования в Раду работал в правоохранительных органах и местном самоуправлении, занимался предпринимательской деятельностью. Впервые баллотировался в парламент в 2019 году в непроходной части списка партии "Слуга народа" под №149, но не стал депутатом.

После полномасштабного российского вторжения в 2022 году присоединился к Силам обороны Украины. Участвовал в боях в составе 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Напомним

Центризбирком признал Инну Свирибу избранной народным депутатом вместо Ирины Кормышкиной, у которой есть два подозрения от НАБУ.