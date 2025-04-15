У Раді з'явився новий нардеп: що відомо про Сергія Мельника

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
11:59 • 19659 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

11:16 • 85700 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

Ексклюзив
11:15 • 45519 перегляди

Незадекларований імпорт техніки Apple: експерти оцінили масштабність втрат для держави

Ексклюзив
10:31 • 51008 перегляди

Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

16 квітня, 08:19 • 57724 перегляди

Рада підтримала продовження мобілізації: деталі голосування

16 квітня, 07:15 • 101252 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

Ексклюзив
16 квітня, 06:47 • 91960 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити

16 квітня, 05:58 • 35935 перегляди

США пом'якшили вимоги до України повернути допомогу до $100 млрд в переговорах щодо угоди про копалини - Bloomberg

Ексклюзив
15 квітня, 14:47 • 60897 перегляди

Стався збій в роботі терміналів Привату: у банку кажуть, що проблему вже усунули

15 квітня, 13:39 • 110320 перегляди

Генштаб підтвердив ураження пункту дислокації 448-ї ракетної бригади рф, яка вдарила по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5.9м/с
46%
Популярнi новини

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

16 квітня, 08:09 • 101900 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 61058 перегляди

Міненерго відреагувало на заяву Болгарії про відмову продавати обладнання для добудови ХАЕС

09:36 • 35334 перегляди

На околицях Івано-Франківська вбили 19-річного хлопця: серед підозрюваних - троє неповнолітніх

09:57 • 29402 перегляди

Петиція про підвищення зарплат вчителям набрала потрібну кількість голосів

10:17 • 17925 перегляди
Публікації

Злив про обшук: співробітниця АРМА могла діяти "за вказівкою", але зізнатися в цьому побоїться

14:30 • 1558 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

11:16 • 85703 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

16 квітня, 08:09 • 102713 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

16 квітня, 07:15 • 101252 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити
Ексклюзив

16 квітня, 06:47 • 91960 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Європа

Реклама
УНН Lite

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 61632 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 31649 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 32547 перегляди

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

15 квітня, 15:02 • 33673 перегляди

Меган Маркл відверто розповіла про викидень і післяпологову прееклампсію у новому подкасті

15 квітня, 14:44 • 35844 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

У Раді з'явився новий нардеп: що відомо про Сергія Мельника

Київ • УНН

 • 10157 перегляди

Бойовий офіцер Сергій Мельник став новим народним депутатом від фракції "Слуга народу", замінивши Ірину Кормишкіну. Він балотувався під 149 номером та брав участь у боях.

У Раді з'явився новий нардеп: що відомо про Сергія Мельника

У вівторок, 15 квітня, Сергій Мельник став новим народним депутатом від фракції "Слуга народу", склавши присягу у Верховній Раді. Це сталось після припинення повноважень Ірини Кормишкіної. Про це написала в Telegram речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук, передає УНН.

Деталі

Мельник балотувався до Верховної Ради під 149-м номером за списком партії "Слуга народу". Він є бойовим офіцером і учасником російсько-української війни.

За даними громадського руху "Чесно", Мельник народився 25 вересня 1962 року у селі протасове під нижнім новгородом (росія). Здобув вищу освіту у Одеському Вищому артилерійському командному училищі, військова спеціальність – командна тактична артилерія. Також навчався у Національній Юридичній Академії ім. Я. Мудрого (Харків), де здобув кваліфікацію юриста.

До балотування у Раду працював у правоохоронних органах і місцевому самоврядування, займався підприємницькою діяльністю. Вперше балотувався в парламент у 2019 році у непрохідній частині списку партії "Слуга народу" під №149, але не став депутатом.

Після повномасштабного російського вторгнення 2022 року долучився до Сил оборони України. Брав участь у боях у складі 115-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Нагадаємо

Центрвиборчком визнав Інну Свирибу обраною народною депутаткою замість Ірини Кормишкіної, яка має дві підозри від НАБУ.

Євген Устименко

Євген Устименко

Політика
Слуга народу
Верховна Рада
Збройні сили України
Brent
$65.56
Bitcoin
$83,770.10
S&P 500
$5,314.75
Tesla
$247.33
Газ TTF
$35.40
Золото
$3,328.45
Ethereum
$1,569.40