У Раді з'явився новий нардеп: що відомо про Сергія Мельника
Київ • УНН
Бойовий офіцер Сергій Мельник став новим народним депутатом від фракції "Слуга народу", замінивши Ірину Кормишкіну. Він балотувався під 149 номером та брав участь у боях.
У вівторок, 15 квітня, Сергій Мельник став новим народним депутатом від фракції "Слуга народу", склавши присягу у Верховній Раді. Це сталось після припинення повноважень Ірини Кормишкіної. Про це написала в Telegram речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук, передає УНН.
Деталі
Мельник балотувався до Верховної Ради під 149-м номером за списком партії "Слуга народу". Він є бойовим офіцером і учасником російсько-української війни.
За даними громадського руху "Чесно", Мельник народився 25 вересня 1962 року у селі протасове під нижнім новгородом (росія). Здобув вищу освіту у Одеському Вищому артилерійському командному училищі, військова спеціальність – командна тактична артилерія. Також навчався у Національній Юридичній Академії ім. Я. Мудрого (Харків), де здобув кваліфікацію юриста.
До балотування у Раду працював у правоохоронних органах і місцевому самоврядування, займався підприємницькою діяльністю. Вперше балотувався в парламент у 2019 році у непрохідній частині списку партії "Слуга народу" під №149, але не став депутатом.
Після повномасштабного російського вторгнення 2022 року долучився до Сил оборони України. Брав участь у боях у складі 115-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.
Нагадаємо
Центрвиборчком визнав Інну Свирибу обраною народною депутаткою замість Ірини Кормишкіної, яка має дві підозри від НАБУ.