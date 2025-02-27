ЦВК визнала Свирибу обраною народним депутатом замість Кормишкіної
Київ • УНН
Інна Свириба стала народною депутаткою замість Ірини Кормишкіної, яка достроково припинила повноваження. Свириба була наступною за черговістю у списку "Слуги народу" під номером 148.
Центральна виборча комісія визнала Інну Свирибу обраною народною депутаткою замість Ірини Кормишкіної у якої є дві підозри від НАБУ, передає УНН.
Комісія отримала постанову Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень народної депутатки України Ірини Кормишкіної
Ірина Кормишкіна була обрана на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Слуга народу".
"ЦВК розглянула документ і визнала Інну Свирибу, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку партії "Слуга народу" під № 148, обраною народною депутаткою України на зазначених виборах", - зазначається в повідомленні.
Кормишкіна подала заяву про складання депутатських повноважень - нардеп21.02.25, 14:45 • 22999 переглядiв