ЦИК признал Свирибу избранным народным депутатом вместо Кормышкиной
Киев • УНН
Инна Свириба стала народным депутатом вместо Ирины Кормышкиной, которая досрочно прекратила полномочия. Свириба была следующей по очередности в списке "Слуги народа" под номером 148.
Центральная избирательная комиссия признала Инну Свирибу избранной народным депутатом вместо Ирины Кормышкиной у которой есть два подозрения от НАБУ, передает УНН.
Комиссия получила постановление Верховной Рады Украины о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Ирины Кормышкиной
Ирина Кормышкина была избрана на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Слуга народа".
"ЦИК рассмотрела документ и признала Инну Свирибу, следующую по очередности кандидатку, включенную в избирательный список партии "Слуга народа" под № 148, избранной народным депутатом Украины на указанных выборах", - отмечается в сообщении.
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