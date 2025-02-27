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ЦИК признал Свирибу избранным народным депутатом вместо Кормышкиной

ЦИК признал Свирибу избранным народным депутатом вместо Кормышкиной

Киев  •  УНН

 • 2268 просмотра

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Инна Свириба стала народным депутатом вместо Ирины Кормышкиной, которая досрочно прекратила полномочия. Свириба была следующей по очередности в списке "Слуги народа" под номером 148.

Центральная избирательная комиссия признала Инну Свирибу избранной народным депутатом вместо Ирины Кормышкиной у которой есть два подозрения от НАБУ, передает УНН.

Комиссия получила постановление Верховной Рады Украины о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Ирины Кормышкиной

- говорится в заметке.

Ирина Кормышкина была избрана на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Слуга народа".

"ЦИК рассмотрела документ и признала Инну Свирибу, следующую по очередности кандидатку, включенную в избирательный список партии "Слуга народа" под № 148, избранной народным депутатом Украины на указанных выборах", - отмечается в сообщении.

Кормышкина подала заявление о сложении депутатских полномочий - нардеп21.02.25, 14:45 • 22963 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
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