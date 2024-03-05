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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Раде отменили три заседания: причины

В Раде отменили три заседания: причины

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 12:50  •  11170 просмотра

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Верховная Рада перенесла заседания, запланированные на 6-8 марта, из-за угроз оппозиционных фракций затормозить рассмотрение законопроектов, пока санкционированные депутаты не смогут выезжать за границу.

В Верховной Раде перенесли заседания, которые должны были состояться на этой неделе. Речь идет о 6,7 и 8 марта.

Об этом журналисту УНН сообщили несколько источников в ВР и рассказали о причинах.

Депутаты срочно идут инспектировать фортификации и готовить отчет для коллег из Конгресса США

- сказал один собеседник УНН. 

Другой источник УНН отмечает, что причина в нерациональном использовании времени работы Рады в пленарном зале, ведь оппозиционные фракции угрожают тормозить рассмотрение любых законопроектов.

Вчера оппозиционные фракции сказали, что будут настаивать на каждой правке, на каждом законопроекте ко второму чтению пока их не будут выпускать за границу. Соответственно парламент, тогда может принимать условно какой-то один закон в день, или голосовать только первые чтения, потому что там есть регламентированное время на обсуждение. В таком случае более рационально действительно поехать на фронт, а к голосованиям вернуться, тогда когда Комитет завершит законопроект о мобилизации, который готовят ко второму чтению. И если уж сидеть в каких-то правках, то будем сидеть в правках днями к закону о мобилизации

- рассказал собеседник. 

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Нардеп Ярослав Железняк сообщал в Телеграмм, что сегодня коалиция отменяет 3 дня голосования.

Фактически Рада не будет заседать месяц

- написал Железняк.

По его словам, на 6-7 марта Рада должна была рассмотреть 48-м законопроектов.

Многие из них с флагом ЕС - это значит, что законопроекты важны для евроинтеграции. Еще на пятницу (которую отменили ранее) стояли на очереди 55-ть законопроектов....

Дополнение

Нардеп Петр Порошенко написал письмо еврокомиссару с жалобами о недопуске оппозиции за границу.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина комментируя этот инцидент заявляла, что это может повлиять на евроинтеграцию. 

Напомним

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В Раде отменили три заседания: причины

Верховная Рада перенесла заседания, запланированные на 6-8 марта, из-за угроз оппозиционных фракций затормозить рассмотрение законопроектов, пока санкционированные депутаты не смогут выезжать за границу.

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