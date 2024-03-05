У Раді скасували три засідання: причини
Київ • УНН
Верховна Рада перенесла засідання, заплановані на 6-8 березня, через погрози опозиційних фракцій загальмувати розгляд законопроектів, доки санкціоновані депутати не зможуть виїжджати за кордон.
У Верховній Раді перенесли засідання, які мали відбутися на цьому тижні. Йдеться про 6,7 та 8 березні.
Про це журналісту УНН повідомили декілька джерел у ВР та розповіли про причини.
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Інше джерело УНН зазначає, що причина в нераціональному використанні часі роботи Ради в пленарному залі, адже опозиційні фракції погрожують гальмувати розгляд будь-яких законопроєктів.
Вчора опозиційні фракції сказали, що будуть наполягати на кожній правці, на кожному законопроєкті до другого читання поки їх не будуть випускати за кордон. Відповідно парламент, тоді може приймати умовно якийсь один закон в день, або голосувати тільки перші читання, тому що там є регламентований час на обговорення. В такому випадку більш раціонально дійсно поїхати на фронт, а до голосувань повернутися, тоді коли Комітет завершить законопроєкт про мобілізацію, який готують до другого читання. І якщо вже сидіти в якихось правках, то будемо сидіти в правках днями до закону про мобілізацію
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Фактично Рада не буде засідати місяць
За його словами, на 6-7 березня Рада мала розглянути 48-м законопроектів.
Багато з них з прапором ЄС - це означає, що законопроекти важливі для євроінтеграції. ️Ще на пʼятницю (яку відмінили раніше) стояли на черзі 55-ть законопроектів….
Доповнення
Нардеп Петро Порошенко написав лист до єврокомісара зі скаргами про недопуск опозиції за кордон.
Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина коментуючи цей інцидент заявляла, що це може вплинути на євроінтеграцію.
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