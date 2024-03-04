На мобілізацію й не тільки: Шмигаль озвучив, звідки візьмуть гроші на нові потреби ЗСУ

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 8274 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 69084 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 154454 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 151135 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 125200 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133767 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85615 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93342 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98942 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89752 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1м/с
51%
Популярнi новини

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 25681 перегляди

Зустріч делегацій України та рф відбудеться в Туреччині в середині квітня - CNN Türk

13 квітня, 12:53 • 6570 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14317 перегляди

У Сумах 99 постраждалих після ракетного удару рф, серед них 11 дітей

13 квітня, 13:24 • 7218 перегляди

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 9342 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 151135 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 223346 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 372944 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309003 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417106 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2360 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14359 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31636 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28436 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 125201 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

На мобілізацію й не тільки: Шмигаль озвучив, звідки візьмуть гроші на нові потреби ЗСУ

Київ • УНН

 • 21435 перегляди

Прем'єр-міністр заявив, що цього року на оборонні потреби України знадобиться додаткове фінансування через інтенсивність військових дій, і що уряд планує продовжити аудит оборонних витрат.

На мобілізацію й не тільки: Шмигаль озвучив, звідки візьмуть гроші на нові потреби ЗСУ

Кабмін планує надавати додаткове фінансування на оборонні потреби України, зокрема, за допомогою продовження аудиту та верифікації витрат. Про це повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції, передає кореспондент  УНН.

Деталі

Стосовно військових оборонних потреб, хочу нагадати, що мобілізація в Україні не припинялась, вона продовжується, триває. Цифри називати я не можу й не буду – це закрита інформація. Але мобілізація триває і хочу наголосити, що в питаннях мобілізації треба в першу чергу чути наших військових

- сказав Шмигаль.

Він зазначив, що парламент сьогодні має чути військових в питаннях мобілізації та зміни законодавства.

Ми з величезною повагою ставимося до наших ЗСУ, до наших військових, і звичайно ця повага має виявлятися, зокрема і в питаннях до їх потреб в ротаціях, посиленні, заміні, в тому щоб дати людям відпочити. Неодноразово військові про це говорили, тому парламент сьогодні має слухати та чути наших військових в питаннях мобілізації та зміни законодавства

- зазначив прем’єр.

Правки до законопроекту про мобілізацію згрупували у 16 блоків: у комітеті розраховують, це допоможе пришвидшитися28.02.24, 13:04 • 24831 перегляд

Також він прокоментував суми необхідні для мобілізації, які озвучувалися профільними депутатами, президентом.

Чи буде потреба в сумах, які (журналісти – ред.) озвучили (500 млрд грн, 720 млрд грн – ред.) , хочу сказати, що цього року 1,7 трлн грн закладено в бюджеті Міністерства оборони, сектору безпеки й оборони для потреб цього року. Минулого року фактичний розмір бюджету був навіть трошки більший, тому ми розуміємо, що в будь-якому випадку цього року при тій інтенсивності військових дій, яка є сьогодні нам потрібно буде приймати рішення щодо додаткового фінансування наших Сил безпеки та оборони, ЗСУ

- розповів Шмигаль.

"Чи буде потреба в сумах, які (журналіст – ред.) озвучили (500 млрд грн, 720 млрд грн – ред.) , хочу сказати, що цього року 1,7 трлн грн закладено в бюджеті Міністерства оборони, сектору безпеки й оборони для потреб цього року. Минулого року фактичний розмір бюджету був навіть трошки більший, тому ми розуміємо, що в будь-якому випадку цього року при тій інтенсивності військових дій, яка є сьогодні нам потрібно буде приймати рішення щодо додаткового фінансування наших Сил безпеки та оборони, ЗСУ", - розповів Шмигаль.

Видатки на оборону в Україні, за 2023 рік, склали 1 843,8 млрд грн22.01.24, 12:05 • 104476 переглядiв

Шмигаль наголосив, що при плануванні бюджету Міністерства оборони і Сил безпеки та оборони, уряд розраховував, як буде рухатися цього року питання мобілізації.

Звичайно ті інструменти, які лежать – це продовження певного аудиту, верифікації витрат, куди та як вони йдуть, звичайно що додаткові кошти будуть потрібні, але я не впевнений що суми, які ви називали, або які називають інші експерти, або колеги будуть потрібними. Тому що коли ми планували бюджет Міністерства оборони й Сил безпеки та оборони, ми розраховували, як буде рухатися цього року й питання мобілізації, і питання оборонної операції, наших наступальних операцій

- розповів Шмигаль.

Нагадаємо

Український бізнес та ринок готові виробляти більше, ніж мільйон дронів, на що у цьому році було виділено понад 40 млрд гривень.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаЕкономікаПолітика
Міністерство оборони України
Збройні сили України
Україна
Денис Шмигаль
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,495.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,587.85