На мобілізацію й не тільки: Шмигаль озвучив, звідки візьмуть гроші на нові потреби ЗСУ
Київ • УНН
Прем'єр-міністр заявив, що цього року на оборонні потреби України знадобиться додаткове фінансування через інтенсивність військових дій, і що уряд планує продовжити аудит оборонних витрат.
Кабмін планує надавати додаткове фінансування на оборонні потреби України, зокрема, за допомогою продовження аудиту та верифікації витрат. Про це повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
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Стосовно військових оборонних потреб, хочу нагадати, що мобілізація в Україні не припинялась, вона продовжується, триває. Цифри називати я не можу й не буду – це закрита інформація. Але мобілізація триває і хочу наголосити, що в питаннях мобілізації треба в першу чергу чути наших військових
Він зазначив, що парламент сьогодні має чути військових в питаннях мобілізації та зміни законодавства.
Ми з величезною повагою ставимося до наших ЗСУ, до наших військових, і звичайно ця повага має виявлятися, зокрема і в питаннях до їх потреб в ротаціях, посиленні, заміні, в тому щоб дати людям відпочити. Неодноразово військові про це говорили, тому парламент сьогодні має слухати та чути наших військових в питаннях мобілізації та зміни законодавства
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Також він прокоментував суми необхідні для мобілізації, які озвучувалися профільними депутатами, президентом.
Чи буде потреба в сумах, які (журналісти – ред.) озвучили (500 млрд грн, 720 млрд грн – ред.) , хочу сказати, що цього року 1,7 трлн грн закладено в бюджеті Міністерства оборони, сектору безпеки й оборони для потреб цього року. Минулого року фактичний розмір бюджету був навіть трошки більший, тому ми розуміємо, що в будь-якому випадку цього року при тій інтенсивності військових дій, яка є сьогодні нам потрібно буде приймати рішення щодо додаткового фінансування наших Сил безпеки та оборони, ЗСУ
"Чи буде потреба в сумах, які (журналіст – ред.) озвучили (500 млрд грн, 720 млрд грн – ред.) , хочу сказати, що цього року 1,7 трлн грн закладено в бюджеті Міністерства оборони, сектору безпеки й оборони для потреб цього року. Минулого року фактичний розмір бюджету був навіть трошки більший, тому ми розуміємо, що в будь-якому випадку цього року при тій інтенсивності військових дій, яка є сьогодні нам потрібно буде приймати рішення щодо додаткового фінансування наших Сил безпеки та оборони, ЗСУ", - розповів Шмигаль.
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Шмигаль наголосив, що при плануванні бюджету Міністерства оборони і Сил безпеки та оборони, уряд розраховував, як буде рухатися цього року питання мобілізації.
Звичайно ті інструменти, які лежать – це продовження певного аудиту, верифікації витрат, куди та як вони йдуть, звичайно що додаткові кошти будуть потрібні, але я не впевнений що суми, які ви називали, або які називають інші експерти, або колеги будуть потрібними. Тому що коли ми планували бюджет Міністерства оборони й Сил безпеки та оборони, ми розраховували, як буде рухатися цього року й питання мобілізації, і питання оборонної операції, наших наступальних операцій
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