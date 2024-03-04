На мобилизацию и не только: Шмыгаль озвучил, откуда возьмут деньги на новые потребности ВСУ

Эксклюзив
В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
  •  64807 просмотра

В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

Эксклюзив
Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
  •  103821 просмотра

Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

Эксклюзив
Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
  •  105183 просмотра

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  206273 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  271371 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  236589 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  258921 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  270829 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  211647 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  181267 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
На мобилизацию и не только: Шмыгаль озвучил, откуда возьмут деньги на новые потребности ВСУ

На мобилизацию и не только: Шмыгаль озвучил, откуда возьмут деньги на новые потребности ВСУ

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 14:36  •  7651 просмотра

Read in English

Премьер-министр заявил, что в этом году на оборонные нужды Украины понадобится дополнительное финансирование из-за интенсивности военных действий, и что правительство планирует продолжить аудит оборонных расходов.

Кабмин планирует предоставлять дополнительное финансирование на оборонные нужды Украины, в частности, с помощью продолжения аудита и верификации расходов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции, передает корреспондент  УНН.

Детали

Относительно военных оборонных потребностей, хочу напомнить, что мобилизация в Украине не прекращалась, она продолжается, продолжается. Цифры называть я не могу и не буду - это закрытая информация. Но мобилизация продолжается и хочу подчеркнуть, что в вопросах мобилизации надо в первую очередь слышать наших военных

- сказал Шмыгаль.

Он отметил, что парламент сегодня должен слышать военных в вопросах мобилизации и изменения законодательства.

Мы с огромным уважением относимся к нашим ВСУ, к нашим военным, и конечно это уважение должно проявляться, в том числе и в вопросах к их потребностям в ротациях, усилении, замене, в том чтобы дать людям отдохнуть. Неоднократно военные об этом говорили, поэтому парламент сегодня должен слушать и слышать наших военных в вопросах мобилизации и изменения законодательства

- отметил премьер.

Правки к законопроекту о мобилизации сгруппировали в 16 блоков: в комитете рассчитывают, это поможет ускориться28 февраля 2024, 11:04 • 22670 просмотров

Также он прокомментировал суммы необходимые для мобилизации, которые озвучивались профильными депутатами, президентом.

Будет ли потребность в суммах, которые (журналисты - ред.) озвучили (500 млрд грн, 720 млрд грн - ред.), хочу сказать, что в этом году 1,7 трлн грн заложено в бюджете Министерства обороны, сектора безопасности и обороны для нужд этого года. В прошлом году фактический размер бюджета был даже немножко больше, поэтому мы понимаем, что в любом случае в этом году при той интенсивности военных действий, которая есть сегодня, нам нужно будет принимать решение о дополнительном финансировании наших Сил безопасности и обороны, ВСУ

- рассказал Шмыгаль.

"Будет ли потребность в суммах, которые (журналист - ред.) озвучили (500 млрд грн, 720 млрд грн - ред.), хочу сказать, что в этом году 1,7 трлн грн заложено в бюджете Министерства обороны, сектора безопасности и обороны для нужд этого года. В прошлом году фактический размер бюджета был даже немножко больше, поэтому мы понимаем, что в любом случае в этом году при той интенсивности военных действий, которая есть сегодня нам нужно будет принимать решение о дополнительном финансировании наших Сил безопасности и обороны, ВСУ", - рассказал Шмыгаль.

Расходы на оборону в Украине, за 2023 год, составили 1 843,8 млрд грн22 января 2024, 10:05 • 104243 просмотра

Шмыгаль отметил, что при планировании бюджета Министерства обороны и Сил безопасности и обороны, правительство рассчитывало, как будет двигаться в этом году вопрос мобилизации.

Конечно те инструменты, которые лежат - это продолжение определенного аудита, верификации расходов, куда и как они идут, конечно дополнительные средства будут нужны, но я не уверен, что суммы, которые вы называли, или которые называют другие эксперты, или коллеги будут нужными. Потому что когда мы планировали бюджет Министерства обороны и Сил безопасности и обороны, мы рассчитывали, как будет двигаться в этом году и вопрос мобилизации, и вопрос оборонной операции, наших наступательных операций

- рассказал Шмыгаль.

Напомним,

Украинский бизнес и рынок готовы производить более миллиона дронов, на что в этом году было выделено более 40 млрд гривен.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаЭкономикаПолитика
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
На мобілізацію й не тільки: Шмигаль озвучив, звідки візьмуть гроші на нові потреби ЗСУ
For mobilization and more: Shmyhal announced where the money for new needs of the Armed Forces will come from
Новости по теме

На мобилизацию и не только: Шмыгаль озвучил, откуда возьмут деньги на новые потребности ВСУ

Премьер-министр заявил, что в этом году на оборонные нужды Украины понадобится дополнительное финансирование из-за интенсивности военных действий, и что правительство планирует продолжить аудит оборонных расходов.

Война •   •  7651 просмотра
На мобилизацию и не только: Шмыгаль озвучил, откуда возьмут деньги на новые потребности ВСУ

В Донецкой области ограничили подачу воды для четырех населенных пунктов: что известно

Водоснабжение четырех городов Донецкой области - Краматорска, Славянска, Дружковки и Константиновки - ограничено из-за ремонтных работ на магистральном водопроводе.

Общество •   •  7240 просмотра
В Донецкой области ограничили подачу воды для четырех населенных пунктов: что известно

Немецкий дипломат заявил, что его визит в МИД рф не связан со скандалом о прослушке

Визит немецкого посла в российский МИД был запланирован еще до обнародования перехваченного разговора немецких офицеров и не был связан со скандалом с прослушкой.

Новости Мира •   •  5712 просмотра
Немецкий дипломат заявил, что его визит в МИД рф не связан со скандалом о прослушке

Макрон изменил парадигму поддержки Украины - глава МИД Эстонии

Заявление Макрона о возможном вводе войск в Украину свидетельствует о том, что западные лидеры поняли важность победы Украины.

Политика •   •  17994 просмотра
Макрон изменил парадигму поддержки Украины - глава МИД Эстонии

Украина в марте выйдет из финансового гэпа, но поддержка США важна - Шмыгаль

Украина выйдет из своего финансового гэпа в марте, но дальнейшая поддержка США имеет решающее значение для 2024 года.

Экономика •   •  16906 просмотра
Украина в марте выйдет из финансового гэпа, но поддержка США важна - Шмыгаль

Сийярто в комментарии пропагандистам рф заявил, что встречи Зеленского с Орбаном пока не будет

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил российским пропагандистам, что встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в ближайшее время не будет.

Политика •   •  16240 просмотра
Сийярто в комментарии пропагандистам рф заявил, что встречи Зеленского с Орбаном пока не будет

Китай прерывает 30-летнюю традицию ежегодных пресс-конференций премьера: что это означает

Премьер-министр Китая Ли Кэцян не будет проводить ежегодную пресс-конференцию после парламентской сессии этого года, положив конец 30-летней традиции и сигнализируя о снижении авторитета премьер-министра при председателе Си Цзиньпине.

Новости Мира •   •  14318 просмотра
Китай прерывает 30-летнюю традицию ежегодных пресс-конференций премьера: что это означает

Украина имеет уже 5 заключенных контрактов о создании совместных предприятий по производству оружия - Шмыгаль

Украина подписала 5 соглашений о совместном производстве вооружений с западными компаниями и ожидает, что до 2024 года в Украине будет создано еще десятки таких предприятий для усиления отечественного оборонного производства.

Война •   •  16425 просмотра
Украина имеет уже 5 заключенных контрактов о создании совместных предприятий по производству оружия - Шмыгаль

Галущенко о ситуации на оккупированной ЗАЭС: "Ухудшается каждый день"

Ситуация на оккупированной Запорожской атомной электростанции ежедневно ухудшается из-за того, что завершаются сроки эксплуатации ядерного топлива, также из-за недопуска на станцию квалифицированных украинских специалистов.

Война •   •  13410 просмотра
Галущенко о ситуации на оккупированной ЗАЭС: "Ухудшается каждый день"

На Тайвани школьникам предлагают каникулы для психического здоровья на фоне удвоения числа самоубийств среди молодежи

В этом месяце тайваньские средние школы начнут предлагать учащимся каникулы по охране психического здоровья, чтобы помочь решить проблему растущего числа самоубийств среди молодежи и высокого уровня стресса и депрессии.

Новости Мира •   •  12329 просмотра
На Тайвани школьникам предлагают каникулы для психического здоровья на фоне удвоения числа самоубийств среди молодежи