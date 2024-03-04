На мобилизацию и не только: Шмыгаль озвучил, откуда возьмут деньги на новые потребности ВСУ
Киев • УНН
Премьер-министр заявил, что в этом году на оборонные нужды Украины понадобится дополнительное финансирование из-за интенсивности военных действий, и что правительство планирует продолжить аудит оборонных расходов.
Кабмин планирует предоставлять дополнительное финансирование на оборонные нужды Украины, в частности, с помощью продолжения аудита и верификации расходов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
Детали
Относительно военных оборонных потребностей, хочу напомнить, что мобилизация в Украине не прекращалась, она продолжается, продолжается. Цифры называть я не могу и не буду - это закрытая информация. Но мобилизация продолжается и хочу подчеркнуть, что в вопросах мобилизации надо в первую очередь слышать наших военных
Он отметил, что парламент сегодня должен слышать военных в вопросах мобилизации и изменения законодательства.
Мы с огромным уважением относимся к нашим ВСУ, к нашим военным, и конечно это уважение должно проявляться, в том числе и в вопросах к их потребностям в ротациях, усилении, замене, в том чтобы дать людям отдохнуть. Неоднократно военные об этом говорили, поэтому парламент сегодня должен слушать и слышать наших военных в вопросах мобилизации и изменения законодательства
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Также он прокомментировал суммы необходимые для мобилизации, которые озвучивались профильными депутатами, президентом.
Будет ли потребность в суммах, которые (журналисты - ред.) озвучили (500 млрд грн, 720 млрд грн - ред.), хочу сказать, что в этом году 1,7 трлн грн заложено в бюджете Министерства обороны, сектора безопасности и обороны для нужд этого года. В прошлом году фактический размер бюджета был даже немножко больше, поэтому мы понимаем, что в любом случае в этом году при той интенсивности военных действий, которая есть сегодня, нам нужно будет принимать решение о дополнительном финансировании наших Сил безопасности и обороны, ВСУ
"Будет ли потребность в суммах, которые (журналист - ред.) озвучили (500 млрд грн, 720 млрд грн - ред.), хочу сказать, что в этом году 1,7 трлн грн заложено в бюджете Министерства обороны, сектора безопасности и обороны для нужд этого года. В прошлом году фактический размер бюджета был даже немножко больше, поэтому мы понимаем, что в любом случае в этом году при той интенсивности военных действий, которая есть сегодня нам нужно будет принимать решение о дополнительном финансировании наших Сил безопасности и обороны, ВСУ", - рассказал Шмыгаль.
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Шмыгаль отметил, что при планировании бюджета Министерства обороны и Сил безопасности и обороны, правительство рассчитывало, как будет двигаться в этом году вопрос мобилизации.
Конечно те инструменты, которые лежат - это продолжение определенного аудита, верификации расходов, куда и как они идут, конечно дополнительные средства будут нужны, но я не уверен, что суммы, которые вы называли, или которые называют другие эксперты, или коллеги будут нужными. Потому что когда мы планировали бюджет Министерства обороны и Сил безопасности и обороны, мы рассчитывали, как будет двигаться в этом году и вопрос мобилизации, и вопрос оборонной операции, наших наступательных операций
Напомним,
Украинский бизнес и рынок готовы производить более миллиона дронов, на что в этом году было выделено более 40 млрд гривен.
На мобилизацию и не только: Шмыгаль озвучил, откуда возьмут деньги на новые потребности ВСУ
Премьер-министр заявил, что в этом году на оборонные нужды Украины понадобится дополнительное финансирование из-за интенсивности военных действий, и что правительство планирует продолжить аудит оборонных расходов.
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