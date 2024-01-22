Расходы на оборону в Украине, за 2023 год, составили 1 843,8 млрд грн

Расходы на оборону в условиях военного времени остаются наиболее важным приоритетом. По итогам 2023 года они составляют более 60 % от всей суммы расходов общего фонда госбюджета.

Об этом передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Министерства финансов Украины.

За 2023 год расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1 843,8 млрд гривен или 60,8% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета. - информирует ведомство.

В частности в декабре 2023 года - 284,3 млрд грн.

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Как отмечает Министерство финансов Украины, средства, направленные на сектор безопасности и обороны, обеспечивают следующие потребности:

Денежное обеспечение для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;

Приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;

Медицинское обеспечение;

Также другие виды расходов для обеспечения деятельности соответствующих органов и формирований.

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Расходы сектора безопасности и обороны, как подчеркивается в отчете, правительство финансирует исключительно за счет собственных налоговых поступлений, а также военных облигаций.

В ведомстве напоминают, что чрезвычайно важно поддерживать Вооруженные Силы Украины, добросовестно платя налоги, инвестируя в военные облигации.

Напомним,

В Украине, более чем 500 компаний работают на отечественную оборонную промышленность, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Также УНН сообщал, что украинское правительство утвердило механизм распределения дополнительных субвенций общинам в размере 33,4 миллиарда гривен. Средства будут предоставляться в два этапа, приоритет будет предоставляться общинам деоккупированных и пострадавших от конфликта регионов.

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