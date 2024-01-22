В россии создают "костюм-невидимку" для военных - ISW

российская компания HiderX создает "костюм-невидимку", который будет маскировать и защищать российских военных от украинского тепловизионного оборудования. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW), пишет УНН.

Детали

Эксперты отмечают, что "костюм покрыт неустановленным химическим составом и полностью базируется на российских технологиях".

HiderX заявила, что костюм вроде бы весит примерно 350 граммов и "может поместиться в кармане".

Испытания российского "костюма-невидимки" будут завершены до конца января 2024 года, уточнили в Институте изучения войны.

Напомним

В октябре 2023 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что украинские разработчики в рамках проекта Brave1 создали "плащ-невидимку" для Сил обороны, который делает воинов невидимыми для вражеских тепловизоров.

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