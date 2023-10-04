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Сховає від тепловізорів: Федоров заявив, що для українських бійців створили "плащ-невидимку"

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Українські розробники у межах проєкту Brave1 створили "плащ-невидимку" для Сил оборони, який робить воїнів невидимими для ворожих тепловізорів. Про це розповів у Telegram віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише УНН.

Цитата

«Плащ блокує випромінювання тепла та робить бійців непомітними для ворога. Наприклад, наших снайперів або групи CCO, які виконують бойові завдання», - написав Михайло Федоров.

Деталі

Розробка важить до 2,5 кг, вона компактна, має високу захищеність від дощу та мокрого снігу. Також плащ не горить і захищає від високих температур. За словами Федорова, уже пройшли польові випробування розробки і вони визнані успішними.

Міністр зазначив, що "плащ-невидимка" - це лише одна з розробок, яка допоможе рятувати життя наших військових на фронті. Оскільки потрібно ще більше, Федоров запропонував тим, хто працює над проєктами в оборонній сфері, подавати їх через платформу Brave1.

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