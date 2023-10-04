Спрячет от тепловизоров: Федоров заявил, что для украинских бойцов создали "плащ-невидимку"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Украинские разработчики в рамках проекта Brave1 создали "плащ-невидимку" для Сил обороны, который делает воинов невидимыми для вражеских тепловизоров. Об этом рассказал в Telegram вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.
Цитата
«Плащ блокирует излучение тепла и делает бойцов незаметными для врага. Например, наших снайперов или группы CCO, которые выполняют боевые задачи», - написал Михаил Федоров.
Детали
Разработка весит до 2,5 кг, она компактна, имеет высокую защищенность от дождя и мокрого снега. Также плащ не горит и защищает от высоких температур. По словам Федорова, уже прошли полевые испытания разработки, и они признаны успешными.
Министр отметил, что "плащ-невидимка" - это лишь одна из разработок, которая поможет спасать жизни наших военных на фронте. Поскольку нужно еще больше, Федоров предложил тем, кто работает над проектами в оборонной сфере, подавать их через платформу Brave1.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Силы ССО показали, как уничтожают технику и склад оккупантов на Запорожском направлении