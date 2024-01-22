Еще плюс 830 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 376 860 человек личного состава и 6192 танков.
Враг выпустил по Херсонщине 453 снаряда за сутки - ОВА
За минувшие сутки российские войска выпустили 453 снаряда по Херсонской области в 84 случаях, попав в жилые районы и объекты инфраструктуры, в частности школу и завод. Подразделения противовоздушной обороны также уничтожили два беспилотника.
На Днепропетровщине обломки "шахедов" упали на территорию предприятия
Три беспилотника были уничтожены силами противовоздушной обороны в Днепровском 22 января, что привело к обломкам и пожару на местном предприятии. Несмотря на повреждения здания, никто не пострадал.
Оккупанты из артиллерии обстреляли акваторию Очаковской громады
В воскресенье российские войска обстреляли акваторию и береговую линию Очакова в Украине, жертв нет. Кроме того, противовоздушная оборона в Николаевской области уничтожила два вражеских беспилотника.
россияне усиливают наступление на Авдеевку - ISW
Российские войска продвинулись в Донецкой области, особенно к югу от Авдеевки, сообщает Американский институт изучения войны. Институт прогнозирует дальнейшую интенсификацию российской активности в этом районе, где, по сообщениям, сосредоточено более 40 000 человек.
В течение суток произошло 68 боевых столкновений на передовой - Генштаб
За минувшие сутки в Украине произошло 68 боевых столкновений, во время которых противник нанес 4 ракетных и 102 авиационных удара, а также совершил 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Украинские военные смогли отбить несколько вражеских атак на разных направлениях.
Сегодня День Соборности Украины, 105-я годовщина провозглашения Акта воссоединения УНР и ЗУНР
22 января отмечается День Соборности Украины, установленный в 1999 году в честь Акта Воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики 1919 года. Ежегодно в рамках празднования образуются живые цепи, символизирующие духовное единство страны.
Силы обороны нанесли 9 авиаударов по врагу - Генштаб
По данным Генерального штаба, Вооруженные силы Украины нанесли 9 авиаударов по скоплениям противника. Удары были нанесены по местам дислокации личного состава, вооружению, военной технике и системе противовоздушной обороны противника.
Оккупанты расширяют пропагандистскую сеть на ВОТ - сопротивление
Россияне расширяют свою пропагандистскую сеть на оккупированных территориях, открывая филиалы фонда "Защитники Отечества", целью которого является прославление кремлевского режима. Фонд организует пропагандистские мероприятия и собирает средства на нужды оккупантов.
Силы ПВО ночью уничтожили 8 из 8 шахедов - Воздушные Силы
Украинские силы противовоздушной обороны успешно сбили восемь ударных беспилотников, запущенных из российского города Приморско-Ахтарск. Операция проходила в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Кировоградской областях.