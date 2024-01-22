Еще плюс 830 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Эксклюзив
На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  187699 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Эксклюзив
Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  243296 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

Эксклюзив
Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  208154 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

Эксклюзив
Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  201522 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

Эксклюзив
Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"
19 январь 2024, 08:36  •  207934 просмотра

Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"

Эксклюзив
Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
18 январь 2024, 13:28  •  191014 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

Эксклюзив
Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 январь 2024, 10:55  •  181781 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 январь 2024, 08:56  •  169034 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
18 январь 2024, 08:28  •  164706 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

Эксклюзив
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 январь 2024, 16:14  •  162764 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Еще плюс 830 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 376 860 человек личного состава и 6192 танков.

Война •   •  10986 просмотра
Еще плюс 830 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Враг выпустил по Херсонщине 453 снаряда за сутки - ОВА

За минувшие сутки российские войска выпустили 453 снаряда по Херсонской области в 84 случаях, попав в жилые районы и объекты инфраструктуры, в частности школу и завод. Подразделения противовоздушной обороны также уничтожили два беспилотника.

Война •   •  12196 просмотра
Враг выпустил по Херсонщине 453 снаряда за сутки - ОВА

На Днепропетровщине обломки "шахедов" упали на территорию предприятия

Три беспилотника были уничтожены силами противовоздушной обороны в Днепровском 22 января, что привело к обломкам и пожару на местном предприятии. Несмотря на повреждения здания, никто не пострадал.

Война •   •  13304 просмотра
На Днепропетровщине обломки "шахедов" упали на территорию предприятия

Оккупанты из артиллерии обстреляли акваторию Очаковской громады

В воскресенье российские войска обстреляли акваторию и береговую линию Очакова в Украине, жертв нет. Кроме того, противовоздушная оборона в Николаевской области уничтожила два вражеских беспилотника.

Война •   •  13132 просмотра
Оккупанты из артиллерии обстреляли акваторию Очаковской громады

россияне усиливают наступление на Авдеевку - ISW

Российские войска продвинулись в Донецкой области, особенно к югу от Авдеевки, сообщает Американский институт изучения войны. Институт прогнозирует дальнейшую интенсификацию российской активности в этом районе, где, по сообщениям, сосредоточено более 40 000 человек.

Война •   •  14528 просмотра
россияне усиливают наступление на Авдеевку - ISW

В течение суток произошло 68 боевых столкновений на передовой - Генштаб

За минувшие сутки в Украине произошло 68 боевых столкновений, во время которых противник нанес 4 ракетных и 102 авиационных удара, а также совершил 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Украинские военные смогли отбить несколько вражеских атак на разных направлениях.

Война •   •  13743 просмотра
В течение суток произошло 68 боевых столкновений на передовой - Генштаб

Сегодня День Соборности Украины, 105-я годовщина провозглашения Акта воссоединения УНР и ЗУНР

22 января отмечается День Соборности Украины, установленный в 1999 году в честь Акта Воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики 1919 года. Ежегодно в рамках празднования образуются живые цепи, символизирующие духовное единство страны.

Общество •   •  12848 просмотра
Сегодня День Соборности Украины, 105-я годовщина провозглашения Акта воссоединения УНР и ЗУНР

Силы обороны нанесли 9 авиаударов по врагу - Генштаб

По данным Генерального штаба, Вооруженные силы Украины нанесли 9 авиаударов по скоплениям противника. Удары были нанесены по местам дислокации личного состава, вооружению, военной технике и системе противовоздушной обороны противника.

Война •   •  13154 просмотра
Силы обороны нанесли 9 авиаударов по врагу - Генштаб

Оккупанты расширяют пропагандистскую сеть на ВОТ - сопротивление

Россияне расширяют свою пропагандистскую сеть на оккупированных территориях, открывая филиалы фонда "Защитники Отечества", целью которого является прославление кремлевского режима. Фонд организует пропагандистские мероприятия и собирает средства на нужды оккупантов.

Общество •   •  13593 просмотра
Оккупанты расширяют пропагандистскую сеть на ВОТ - сопротивление

Силы ПВО ночью уничтожили 8 из 8 шахедов - Воздушные Силы

Украинские силы противовоздушной обороны успешно сбили восемь ударных беспилотников, запущенных из российского города Приморско-Ахтарск. Операция проходила в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Война •   •  15019 просмотра
Силы ПВО ночью уничтожили 8 из 8 шахедов - Воздушные Силы