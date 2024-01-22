Еще плюс 830 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 376 860 человек, 6192 танк и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.01.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 376 860 (+830) человек,

танков - 6192 (+11) ед,

боевых бронированных машин - 11489 (+23) ед,

артиллерийских систем - 8896 (+21) ед,

РСЗВ - 968 (+0) ед,

средства ППО - 657 (+2) ед,

самолетов - 331 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6961 (+25),

крылатые ракеты - 1819 (+1),

корабли /катера - 23 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 11891 (+29) ед,

специальная техника - 1397 (+5).

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений на передовой. В целом враг нанес 4 ракетных и 102 авиационных удара, совершил 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Силы обороны нанесли 9 авиаударов по врагу - Генштаб