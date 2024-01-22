Ще плюс 830 окупантів і 11 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 376 860 осіб, 6192 танк та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.01.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 376 860 (+830) осіб,

танків ‒ 6192 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 11489 (+23) од,

артилерійських систем – 8896 (+21) од,

РСЗВ – 968 (+0) од,

засоби ППО ‒ 657 (+2) од,

літаків – 331 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6961 (+25),

крилаті ракети ‒ 1819 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11891 (+29) од,

спеціальна техніка ‒ 1397 (+5).

Доповнення

За даними Генштабу, упродовж минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень на передовій. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 102 авіаційних удари, здійснив 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Сил оборони завдали 9 авіаударів по ворогу – Генштаб