Ще плюс 830 окупантів і 11 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 376 860 осіб особового складу і 6192 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 376 860 осіб, 6192 танк та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.01.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 376 860 (+830) осіб,
танків ‒ 6192 (+11) од,
бойових броньованих машин ‒ 11489 (+23) од,
артилерійських систем – 8896 (+21) од,
РСЗВ – 968 (+0) од,
засоби ППО ‒ 657 (+2) од,
літаків – 331 (+0) од,
гелікоптерів – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6961 (+25),
крилаті ракети ‒ 1819 (+1),
кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 11891 (+29) од,
спеціальна техніка ‒ 1397 (+5).
Доповнення
За даними Генштабу, упродовж минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень на передовій. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 102 авіаційних удари, здійснив 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Сил оборони завдали 9 авіаударів по ворогу – Генштаб22.01.24, 07:04 • 24904 перегляди