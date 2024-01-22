У росії створюють "костюм-невидимку" для військових - ISW
Київ • УНН
російська фірма HiderX розробляє "костюм-невидимку", який не буде помітним для українських тепловізорів, повідомляє Інститут вивчення війни США. Випробування костюму будуть завершені до кінця січня 2024 року.
російська компанія HiderX створює "костюм-невидимку", який маскуватиме і захищатиме російських військових від українського тепловізійного обладнання. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), пише УНН.
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Експерти зазначають, що "костюм покритий невстановленим хімічним складом і повністю базується на російських технологіях".
HiderX заявила, що костюм начебто важить приблизно 350 грамів і "може поміститися у кишені".
Випробування російського "костюма-невидимки" будуть завершені до кінця січня 2024 року, уточнили в Інституті вивчення війни.
Нагадаємо
У жовтні 2023 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що українські розробники у межах проєкту Brave1 створили "плащ-невидимку" для Сил оборони, який робить воїнів невидимими для ворожих тепловізорів.
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