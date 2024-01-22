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У росії створюють "костюм-невидимку" для військових - ISW

У росії створюють "костюм-невидимку" для військових - ISW

Київ • УНН

 • 115599 перегляди

російська фірма HiderX розробляє "костюм-невидимку", який не буде помітним для українських тепловізорів, повідомляє Інститут вивчення війни США. Випробування костюму будуть завершені до кінця січня 2024 року.

російська компанія HiderX створює "костюм-невидимку", який маскуватиме і захищатиме російських військових від українського тепловізійного обладнання. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), пише УНН.

Деталі

Експерти зазначають, що "костюм покритий невстановленим хімічним складом і повністю базується на російських технологіях".

HiderX заявила, що костюм начебто важить приблизно 350 грамів і "може поміститися у кишені".

Випробування російського "костюма-невидимки" будуть завершені до кінця січня 2024 року, уточнили в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо

У жовтні 2023 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що українські розробники у межах проєкту Brave1 створили "плащ-невидимку" для Сил оборони, який робить воїнів невидимими для ворожих тепловізорів.

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Ольга Розгон

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