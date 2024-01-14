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В Україні понад 500 компаній працюють на оборонну промисловість - Камишін

В Україні понад 500 компаній працюють на оборонну промисловість - Камишін

Київ • УНН

 • 122693 перегляди

Понад 500 фірм, переважно приватних, працюють в оборонній промисловості України, стимулюючи економіку та формуючи іноземне партнерство.

Наразі більш ніж 500 компаній працюють на вітчизняну оборонну промисловість. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі 

На сьогоднішній день вже більше 500 компаній працюють на вітчизняну оборонку. З них більшість, це 400 компаній – приватний сектор. Сотня- державний сектор. З державного сектору більшість це підприємства "Укроборонпрому", які нарощують своє виробництво так само, як і приватний сектор

- сказав Олександр Камишін.

Доповнення 

Українська оборонна промисловість, за словами Олександра Камишіна, стає важливим вкладником в приріст економіки. Наприклад з минулого року з 5% приросту економіки 1,5% це те, що дала українська "оборонка".

Нагадаємо

10 січня повідомлялося, що акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" розпочинає партнерство з чотирма іноземними компаніями, які займаються інноваційними розробками та виробництвом у військовій сфері.

Україна і Литва підписали угоду про технічну, фінансову та оборонну співпрацю11.01.24, 23:13 • 24568 переглядiв

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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