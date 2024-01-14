В Україні понад 500 компаній працюють на оборонну промисловість - Камишін

Наразі більш ніж 500 компаній працюють на вітчизняну оборонну промисловість. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в ефірі телемарафону, передає УНН.

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На сьогоднішній день вже більше 500 компаній працюють на вітчизняну оборонку. З них більшість, це 400 компаній – приватний сектор. Сотня- державний сектор. З державного сектору більшість це підприємства "Укроборонпрому", які нарощують своє виробництво так само, як і приватний сектор