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В Украине более 500 компаний работают на оборонную промышленность - Камышин

Киев  •  УНН

14 январь 2024, 10:04  •  26156 просмотра

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Более 500 фирм, преимущественно частных, работают в оборонной промышленности Украины, стимулируя экономику и формируя иностранное партнерство.

Сейчас более 500 компаний работают на отечественную оборонную промышленность. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали 

На сегодняшний день уже более 500 компаний работают на отечественную оборонку. Из них большинство, это 400 компаний - частный сектор. Сотня - государственный сектор. Из государственного сектора большинство это предприятия "Укроборонпрома", которые наращивают свое производство так же, как и частный сектор

- сказал Александр Камышин.

Дополнение 

Украинская оборонная промышленность, по словам Александра Камышина, становится важным вкладчиком в прирост экономики. Например с прошлого года из 5% прироста экономики 1,5% это то, что дала украинская "оборонка".

Напомним

10 января сообщалось, что акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" начинает партнерство с четырьмя иностранными компаниями, которые занимаются инновационными разработками и производством в военной сфере.

Украина и Литва подписали соглашение о техническом, финансовом и оборонном сотрудничестве11 январь 2024, 21:13 • 21600 просмотров

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Война
В Україні понад 500 компаній працюють на оборонну промисловість - Камишін
More than 500 companies work for the defense industry in Ukraine - Kamyshin
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