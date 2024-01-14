В Украине более 500 компаний работают на оборонную промышленность - Камышин

Сейчас более 500 компаний работают на отечественную оборонную промышленность. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

На сегодняшний день уже более 500 компаний работают на отечественную оборонку. Из них большинство, это 400 компаний - частный сектор. Сотня - государственный сектор. Из государственного сектора большинство это предприятия "Укроборонпрома", которые наращивают свое производство так же, как и частный сектор - сказал Александр Камышин.

Дополнение

Украинская оборонная промышленность, по словам Александра Камышина, становится важным вкладчиком в прирост экономики. Например с прошлого года из 5% прироста экономики 1,5% это то, что дала украинская "оборонка".

Напомним

10 января сообщалось, что акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" начинает партнерство с четырьмя иностранными компаниями, которые занимаются инновационными разработками и производством в военной сфере.

Украина и Литва подписали соглашение о техническом, финансовом и оборонном сотрудничестве