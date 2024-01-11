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Украина и Литва подписали соглашение о техническом, финансовом и оборонном сотрудничестве

Киев  •  УНН

11 январь 2024, 21:13  •  6846 просмотра

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Украина и Латвия подписали в Риге соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает предоставление технической и финансовой помощи для восстановления Украины, в том числе бюджет Латвии в размере 5 млн евро. Также был согласован оборонный меморандум.

В Риге Кабинет Министров Украины и правительство Латвийской Республики подписали соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве. Документы завизировали в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского и Премьер-министра Латвии Эвики Силини. Об этом сообщает  официальное представительство украинского главы государства, передает УНН.

Детали

Отмечается, что заключение  этого Соглашения позволит создать организационно-правовые основы украинско-латвийского сотрудничества по использованию международной технической помощи.

Этот документ должен способствовать реализации проектов помощи Украине со стороны Латвии. В частности, по поставкам оборудования и материалов для восстановления, передачи украинской стороне современных технологий, а также внедрения приоритетных реформ в сфере европейской интеграции.

По данным украинского ведомства, соглашение заключено в Риге усилит привлечение Латвийской Республики к процессу восстановления Украины. Замечается, что на эти цели в проекте государственного бюджета Латвии на 2024 год предусмотрено 5 млн евро.

*  2 млн евро будет использовано через Министерство экономики Латвии для закупки оборудования и материалов для проектов по восстановлению в Черниговской области;

* 3 млн евро будет реализовано через МИД Латвии в рамках проектов по реконструкции социальной инфраструктуры на Черниговщине.

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Кроме того, на этой встрече был подписан еще и Меморандум о взаимопонимании между Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и Федерацией безопасности и оборонной промышленности Латвийской Республики о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности. 

Меморандум имеет целью поддержку сотрудничества в сферах обороны и безопасности. Предусматривается поддержка реализации совместных проектов в области оборонных технологий (DefenceTech), включая проекты по разработке и изготовлению дронов, средств РЭБ, наземного и морского разминирования и других оборонных продуктов.

Это сотрудничество также будет охватывать направления киберзащиты, средств коммуникации и интегрированных решений.

Дополнительно

В этот же день Зеленский и премьер-министр Латвии Силина обсудили военную помощь, путь Украины в ЕС/НАТО и санкции против России.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Политика
Україна і Литва підписали угоду про технічну, фінансову та оборонну співпрацю
Ukraine and Lithuania sign an agreement on technical, financial and defense cooperation
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Украина и Литва подписали соглашение о техническом, финансовом и оборонном сотрудничестве

Украина и Латвия подписали в Риге соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает предоставление технической и финансовой помощи для восстановления Украины, в том числе бюджет Латвии в размере 5 млн евро. Также был согласован оборонный меморандум.

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