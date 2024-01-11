Украина и Литва подписали соглашение о техническом, финансовом и оборонном сотрудничестве
Киев • УНН
Украина и Латвия подписали в Риге соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает предоставление технической и финансовой помощи для восстановления Украины, в том числе бюджет Латвии в размере 5 млн евро. Также был согласован оборонный меморандум.
В Риге Кабинет Министров Украины и правительство Латвийской Республики подписали соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве. Документы завизировали в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского и Премьер-министра Латвии Эвики Силини. Об этом сообщает официальное представительство украинского главы государства, передает УНН.
Детали
Отмечается, что заключение этого Соглашения позволит создать организационно-правовые основы украинско-латвийского сотрудничества по использованию международной технической помощи.
Этот документ должен способствовать реализации проектов помощи Украине со стороны Латвии. В частности, по поставкам оборудования и материалов для восстановления, передачи украинской стороне современных технологий, а также внедрения приоритетных реформ в сфере европейской интеграции.
По данным украинского ведомства, соглашение заключено в Риге усилит привлечение Латвийской Республики к процессу восстановления Украины. Замечается, что на эти цели в проекте государственного бюджета Латвии на 2024 год предусмотрено 5 млн евро.
* 2 млн евро будет использовано через Министерство экономики Латвии для закупки оборудования и материалов для проектов по восстановлению в Черниговской области;
* 3 млн евро будет реализовано через МИД Латвии в рамках проектов по реконструкции социальной инфраструктуры на Черниговщине.
Кроме того, на этой встрече был подписан еще и Меморандум о взаимопонимании между Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и Федерацией безопасности и оборонной промышленности Латвийской Республики о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности.
Меморандум имеет целью поддержку сотрудничества в сферах обороны и безопасности. Предусматривается поддержка реализации совместных проектов в области оборонных технологий (DefenceTech), включая проекты по разработке и изготовлению дронов, средств РЭБ, наземного и морского разминирования и других оборонных продуктов.
Это сотрудничество также будет охватывать направления киберзащиты, средств коммуникации и интегрированных решений.
Дополнительно
В этот же день Зеленский и премьер-министр Латвии Силина обсудили военную помощь, путь Украины в ЕС/НАТО и санкции против России.
Украина и Литва подписали соглашение о техническом, финансовом и оборонном сотрудничестве
Украина и Латвия подписали в Риге соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает предоставление технической и финансовой помощи для восстановления Украины, в том числе бюджет Латвии в размере 5 млн евро. Также был согласован оборонный меморандум.
Зеленский и премьер Латвии обсудили путь Украины к членству в ЕС и НАТО
Зеленский и премьер-министр Латвии Силина обсудили военную помощь, путь Украины в ЕС/НАТО и санкции против России. Они согласились с необходимостью заключения двустороннего соглашения о безопасности.
Генштаб: Силы обороны отбили 56 российских атак за сутки, в том числе 25 на Авдеевском направлении
Украинские силы отбили многочисленные российские атаки в разных секторах, зафиксировано 56 боевых столкновений, в том числе значительное сопротивление в Авдеевке и Марьинке.
Латвия национализировала Дом Москвы в Риге
Латвия национализировала Дом Москвы в Риге, который ранее использовался Россией для распространения пропаганды, чтобы помочь Украине.
Во Франции - новый министр иностранных дел
Макрон назначил Стефана Сежурна новым министром иностранных дел Франции, заменив Колонну, а Дати стал министром культуры.
Зеленский рассказал о работе Кабмина: управлять такой махиной сложно, ее можно упростить с помощью диджетализации
Зеленский подчеркивает, что размер Кабинета Министров усложняет управление им, но диджитализация упрощает процессы и уменьшает бюрократию.
Сумщина: россияне обстреляли семь общин
Российские войска обстреляли 7 громад в Сумской области, вызвав 38 взрывов и применив различные виды оружия, включая минометы, артиллерию и беспилотник. Больше всего пострадала Середино-Будская община.
Благодаря западному оружию Украина уничтожила 26 вертолетов за сутки - Зеленский
Используя западное оружие, Украина уничтожила 12 самолетов и 26 вертолетов за один день, заявил президент Зеленский. Он отметил эффективность дальнобойного оружия против российских атак.
Yasno: более 70 тысяч потребителей системно не платят за электроэнергию
Сергей Коваленко, генеральный директор Ясно, заявил, что электроэнергию выборочно будут отключать более 70 000 должников в Киевской и Днепропетровской областях, которые задолжали более 600 миллионов гривен. Компания заблаговременно направляет уведомления о задолженности и предлагает субсидии для тех, кому трудно платить.
Более 90% украинских предприятий перезапустили работу с начала большой войны - Свириденко
Более 90% предприятий Украины перезапустили свою работу после вторжения; адаптация экономики к условиям военного времени стимулирует рост в оборонной, строительной и сельскохозяйственной отраслях.