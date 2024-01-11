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Зеленський і прем’єрка Латвії обговорили шлях України до членства в ЄС і НАТО

Зеленський і прем’єрка Латвії обговорили шлях України до членства в ЄС і НАТО

Київ • УНН

 • 24528 перегляди

Зеленський і прем'єр-міністр Латвії Сіліна обговорили військову допомогу, шлях України до ЄС/НАТО та санкції проти Росії. Вони погодилися з необхідністю укладення двосторонньої угоди про безпеку.

Президент Зеленський зустрівся з прем’єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею під час офіційного візиту до Латвійської Республіки. Про це повідомили в Офісі президента, передає УНН.

Деталі

Зеленський подякував Евіці Сіліні за послідовну та всебічну підтримку України з боку уряду та громадян Латвії в умовах повномасштабної агресії РФ.

Дякую за дуже тепле ставлення до наших людей із перших днів цієї війни. Хочу подякувати за пакети військової допомоги, зокрема за рішення щодо чергового великого пакета. Це дуже важливе рішення для нас зараз, коли ми потребуємо цього. Дякую за гуманітарну допомогу для українців

сказав глава української держави.

Співрозмовники обговорили шляхи підсилення української армії та продовження військово-технічної допомоги Україні, зокрема готовність Латвії бути одним із лідерів коаліції дронів.

Під час зустрічі Зеленський та Евіка Сіліня обговорили конкретні кроки для підтримки України на шляху до членства в ЄС і НАТО, взаємодію на міжнародних майданчиках. Президент відзначив важливу дієву роль Латвії в цьому процесі.

Доповнення

Також було відзначено прогрес України у здійсненні важливих реформ, які потрібні, зокрема, для європейської та євроатлантичної інтеграції нашої країни.

Сторони наголосили на необхідності започаткування консультацій з метою укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії між Україною та Латвією.

Президент відзначив, що рішення Латвії про конфіскацію державного майна РФ є важливим прецедентом і прикладом на Європейському континенті.

Володимир Зеленський і Евіка Сіліня також обговорили спільну роботу з посилення санкційного тиску на РФ як на загальноєвропейському, так і на національному рівні.

Глава держави висловив окрему подяку прем’єр-міністерці Латвії за сприяння у відбудові України та готовність до продовження реалізації проєктів з відновлення соціальної інфраструктури в Чернігівській області.

Латвія націоналізувала Дім Москви у Ризі11.01.24, 22:42 • 24331 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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