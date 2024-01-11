Зеленский и премьер Латвии обсудили путь Украины к членству в ЕС и НАТО
Киев • УНН
Зеленский и премьер-министр Латвии Силина обсудили военную помощь, путь Украины в ЕС/НАТО и санкции против России. Они согласились с необходимостью заключения двустороннего соглашения о безопасности.
Президент Зеленский встретился с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней во время официального визита в Латвийскую Республику. Об этом сообщили в Офисе президента, передает УНН.
Детали
Зеленский поблагодарил Эвику Силини за последовательную и всестороннюю поддержку Украины со стороны правительства и граждан Латвии в условиях полномасштабной агрессии РФ.
Спасибо за очень теплое отношение к нашим людям с первых дней этой войны. Хочу поблагодарить за пакеты военной помощи, в частности за решение об очередном большом пакете. Это очень важное решение для нас сейчас, когда мы нуждаемся в этом. Спасибо за гуманитарную помощь для украинцев
Собеседники обсудили пути усиления украинской армии и продолжение военно-технической помощи Украине, в частности готовность Латвии быть одним из лидеров коалиции дронов.
Во время встречи Зеленский и Эвика Силиня обсудили конкретные шаги для поддержки Украины на пути к членству в ЕС и НАТО, взаимодействие на международных площадках. Президент отметил важную действенную роль Латвии в этом процессе.
Дополнение
Также был отмечен прогресс Украины в осуществлении важных реформ, которые нужны, в частности, для европейской и евроатлантической интеграции нашей страны.
Стороны отметили необходимость начала консультаций с целью заключения двустороннего соглашения о гарантиях безопасности между Украиной и Латвией.
Президент отметил, что решение Латвии о конфискации государственного имущества РФ является важным прецедентом и примером на Европейском континенте.
Владимир Зеленский и Эвика Силиня также обсудили совместную работу по усилению санкционного давления на РФ как на общеевропейском, так и на национальном уровне.
Глава государства выразил отдельную благодарность премьер-министру Латвии за содействие в восстановлении Украины и готовность к продолжению реализации проектов по восстановлению социальной инфраструктуры в Черниговской области.
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