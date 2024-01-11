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Україна і Литва підписали угоду про технічну, фінансову та оборонну співпрацю

Україна і Литва підписали угоду про технічну, фінансову та оборонну співпрацю

Київ • УНН

 • 24568 перегляди

Україна і Латвія підписали в Ризі угоду про співпрацю, яка передбачає надання технічної та фінансової допомоги для відновлення України, в тому числі бюджет Латвії у розмірі 5 млн євро. Також було узгоджено оборонний меморандум.

У Ризі Кабінет Міністрів України та уряд Латвійської Республіки підписали угоду про технічне та фінансове співробітництво. Документи завізували у присутності Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністерки Латвії Евіки Сіліні. Про це повідомляє  офіційне представництво українського глави держави, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що укладення  цієї Угоди дасть змогу створити організаційно-правові засади українсько-латвійської співпраці з використання міжнародної технічної допомоги.

Цей документ має сприяти реалізації проєктів допомоги Україні з боку Латвії. Зокрема, щодо постачання обладнання та матеріалів для відбудови, передачі українській стороні сучасних технологій, а також впровадження пріоритетних реформ у сфері європейської інтеграції.

За даними українського відомства, угода укладена у Ризі посилить залучення Латвійської Республіки до процесу відбудови України. Забачається, що на ці цілі у проєкті державного бюджету Латвії на 2024 рік передбачено 5 млн євро.

*  2 млн євро буде використано через Міністерство економіки Латвії для закупівлі обладнання та матеріалів для проєктів з відбудови в Чернігівській області;

* 3 млн євро буде реалізовано через МЗС Латвії в межах проєктів із реконструкції соціальної інфраструктури на Чернігівщині.

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Крім того, на цій зустрічі був підписаний ще й Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України та Федерацією безпеки та оборонної промисловості Латвійської Республіки щодо співробітництва у сфері оборони й безпеки. 

Меморандум має на меті підтримку співпраці у сферах оборони й безпеки. Передбачається підтримка реалізації спільних проєктів у галузі оборонних технологій (DefenceTech), включно з проєктами з розробки та виготовлення дронів, засобів РЕБ, наземного та морського розмінування та інших оборонних продуктів.

Ця співпраця також охоплюватиме напрями кіберзахисту, засобів комунікації та інтегрованих рішень.

Додатково

Цього ж дня Зеленський і прем'єр-міністр Латвії Сіліна обговорили військову допомогу, шлях України до ЄС/НАТО та санкції проти росії.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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