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Укроборонпром розпочинає партнерство з інноваційними оборонними компаніями Литви

Укроборонпром розпочинає партнерство з інноваційними оборонними компаніями Литви

Київ • УНН

 • 32157 перегляди

Укроборонпром співпрацює з чотирма литовськими оборонними компаніями у сфері інновацій у військовій техніці, що було підтримано Президентом України під час його візиту.

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" розпочинає партнерство з чотирма іноземними компаніями, які займаються інноваційними розробками та виробництвом у військовій сфері. Про це повідомили у пресслужбі Укроборонпрому, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що співпрацю скріпили підписаними Листами про наміри 10 січня у рамках візиту у Вільнюс президента України Володимира Зеленського.

Йдеться про литовські компанії NT Service, Brolis Semiconductors, RSI Europe і DMEXS. Вони спеціалізуються на створенні:

  • прицілів, зокрема тепловізійних, 
  • сучасних систем дистанційного ініціювання підриву, 
  • засобів РЕБ і зв’язку.

Ми продовжуємо працювати над поглибленням співпраці вітчизняної оборонки з інноваційними іноземними компаніями зокрема у сфері РЕБ і безпілотних систем. Це наближає нашу Перемогу та сприяє подальшому розвитку вітчизняного ОПК на шляху до створення в Україні Арсеналу вільного світу

зазначає Генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін.

Україна та Литва підписали меморандум про спільні військові проєкти10.01.24, 22:42 • 26246 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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