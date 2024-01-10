Укроборонпром розпочинає партнерство з інноваційними оборонними компаніями Литви
Київ • УНН
Укроборонпром співпрацює з чотирма литовськими оборонними компаніями у сфері інновацій у військовій техніці, що було підтримано Президентом України під час його візиту.
Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" розпочинає партнерство з чотирма іноземними компаніями, які займаються інноваційними розробками та виробництвом у військовій сфері. Про це повідомили у пресслужбі Укроборонпрому, передає УНН.
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Зазначається, що співпрацю скріпили підписаними Листами про наміри 10 січня у рамках візиту у Вільнюс президента України Володимира Зеленського.
Йдеться про литовські компанії NT Service, Brolis Semiconductors, RSI Europe і DMEXS. Вони спеціалізуються на створенні:
- прицілів, зокрема тепловізійних,
- сучасних систем дистанційного ініціювання підриву,
- засобів РЕБ і зв’язку.
Ми продовжуємо працювати над поглибленням співпраці вітчизняної оборонки з інноваційними іноземними компаніями зокрема у сфері РЕБ і безпілотних систем. Це наближає нашу Перемогу та сприяє подальшому розвитку вітчизняного ОПК на шляху до створення в Україні Арсеналу вільного світу
Україна та Литва підписали меморандум про спільні військові проєкти10.01.24, 22:42 • 26246 переглядiв