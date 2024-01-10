Укроборонпром начинает партнерство с инновационными оборонными компаниями Литвы

Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" начинает партнерство с четырьмя иностранными компаниями, которые занимаются инновационными разработками и производством в военной сфере. Об этом сообщили в пресс-службе Укроборонпрома, передает УНН.

Детали

Отмечается, что сотрудничество скрепили подписанными Письмами о намерениях 10 января в рамках визита в Вильнюс президента Украины Владимира Зеленского.

Речь идет о литовских компаниях NT Service, Brolis Semiconductors, RSI Europe и DMEXS. Они специализируются на создании:

прицелов, в частности тепловизионных,

современных систем дистанционного инициирования подрыва,

средств РЭБ и связи.

Мы продолжаем работать над углублением сотрудничества отечественной оборонки с инновационными иностранными компаниями в частности в сфере РЭБ и беспилотных систем. Это приближает нашу Победу и способствует дальнейшему развитию отечественного ОПК на пути к созданию в Украине Арсенала свободного мира отмечает Генеральный директор Укроборонпрома Герман Сметанин.

Украина и Литва подписали меморандум о совместных военных проектах