Британская разведка: доминирование Украины в Черном море обеспечило увеличение экспорта по "зерновому коридору"

Украина значительно нарастила экспорт через Черноморский коридор, благодаря активному противодействию российскому флоту. Об этом говорится в отчете разведки, который обнародовало Министерство обороны Великобритании, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в декабре прошлого года украинские порты экспортировали больше сельскохозяйственной продукции, чем когда-либо с момента вторжения РФ.

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Аналитики объясняют, что все это благодаря повторному открытию основных черноморских портов Украины и созданию одностороннего экспортного канала судоходства.

Украина достигла этого, поскольку в значительной степени помешала Черноморскому флоту России действовать в западной части Черного моря, где ему угрожают украинские ракеты и морские беспилотники - говорится в отчете.

Кроме того, рыночное доверие поддерживается снижением страховых премий при посредничестве Великобритании через пакет страхования Unity Facility.

Также этому способствует совместное соглашение, по которому Турция, Румыния и Болгария объявили о коалиции по разминированию Черного моря.

Дополнение

Британские разведчики подчеркнули, что украинский коридор превысил месячные объемы, достигнутые во время инициативы Черноморского зерна при посредничестве ООН и Турции, которая подлежала российским инспекциям

В ведомстве уверены, что безопасность этого экспортного маршрута является жизненно важным в долгосрочной перспективе. В частности это необходимо экспортных поступлений Украины.

Кроме того, Черноморский коридор является символом расширения торговли для всех в Черном море.

Напомним,

Спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что по украинскому "зерновому коридору" уже прошли 500 судов и более 10 млн тонн грузов. По его словам, "зерновой коридор" вышел на свои довоенные мощности.

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