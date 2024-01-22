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Британська розвідка: домінування України у Чорному морі забезпечило збільшення експорту "зерновим коридором"

Британська розвідка: домінування України у Чорному морі забезпечило збільшення експорту "зерновим коридором"

Київ • УНН

 • 25233 перегляди

Україна збільшила свій експорт через Чорноморський коридор завдяки ефективним контрзаходам проти російського флоту, йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Україна значно наростила експорт через Чорноморський коридор, завдяки активній протидії російському флоту. Про це йдеться у звіті розвідки, який оприлюднило Міністерство оборони Британії, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що у грудні минулого року українські порти експортували більше сільськогосподарської продукції, ніж будь-коли з моменту вторгнення рф. 

Завдяки "зерновому коридору" Україна експортувала майже 15 мільйонів тонн вантажів08.01.24, 13:45 • 27035 переглядiв

Аналітики пояснюють, що все це завдяки повторному відкриттю основних чорноморських портів України та створенню одностороннього експортного каналу судноплавства.

Україна досягла цього, оскільки значною мірою перешкодила Чорноморському флоту росії діяти в західній частині Чорного моря, де йому загрожують українські ракети та морські безпілотники

- йдеться у звіті.

Крім того, ринкова довіра підтримується зниженням страхових премій за посередництва Великої Британії через пакет страхування Unity Facility.

Також цьому сприяє спільна угода, за якою Туреччина, Румунія та Болгарія оголосили про коаліцію з розмінування Чорного моря.

Доповнення

Британські розвідники підкреслили, що український коридор перевищив місячні обсяги, досягнуті під час ініціативи Чорноморського зерна за посередництва ООН і Туреччини, яка підлягала російським інспекціям

У відомстві впевнені, що безпека цього експортного маршруту є життєво важливим у довгостроковій перспективі. Зокрема це необхідно експортних надходжень України.

Крім того, Чорноморський коридор є символом розширення торгівлі для всіх у Чорному морі.

Нагадаємо

Речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук заявив, що українським "зерновим коридором" вже пройшли 500 суден і понад 10 млн тонн вантажів. За його словами, "зерновий коридор" вийшов на свої довоєнні потужності

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