305 кораблей: посол США рассказала об успехах украинского зернового коридора

Благодаря черноморскому гуманитарному коридору, который организовала Украина, уже 305 кораблей смогли доставить украинское зерно. Об этом на своей странице в соцсети Х заявила госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк, передает УНН.

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Более 10 миллионов тонн зерна и других грузов на 305 судах безопасно прошли через Черноморский гуманитарный коридор. Агрессия России не может остановить Украину в ее стремлении накормить мир - говорится в заметке.

Международная морская организация поддерживает усилия Украины на Черном море и "зерновой коридор" - Зеленский

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Ранее УНН по украинскому коридору в Черном море экспортировано 10 млн тонн грузов. Об этом заявил вице-премьер-министр - глава Минвостокразвития Александр Кубраков.

По его словам, несмотря на систематические атаки россии на портовую инфраструктуру украинский коридор работает - с момента запуска порты Одессы приняли 337 новых судов под загрузку.

Напомним,

В августе этого года Военно-морские силы ВСУ объявили о временных коридорах для торговых судов, идущих в/из портов Украины на Черном море.